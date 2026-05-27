FOTO Gordana Jandrokovića i suprugu primio Papa Lav XIV.: 'Prenosimo vam pozdrave..'

Predsjednika Hrvatskoga sabora Gordana Jandrokovića, i suprugu Sonju Jandroković, primio je u privatnu audijenciju Sveti Otac papa Lav XIV. Predsjednik Jandroković uvodno je prenio Svetom Ocu pozdrave hrvatskoga naroda i zastupnica i zastupnika u Hrvatskome saboru. Naglasio je kako je Republika Hrvatska kroz svoju povijest pridavala i pridaje iznimnu važnost odnosima sa Svetom Stolicom. Podsjetio je na važnu ulogu Vatikana i Svetog Oca Ivana Pavla II. u procesu međunarodnog priznanja Hrvatske, jer je u jeku Domovinskog rata Sveta Stolica među prvim državama priznala hrvatsku neovisnost, 13. siječnja 1992. godine. Dodao je kako je taj čin predstavljao snažan signal brojnim drugim državama, javljaju iz njegovog ureda.



Predsjednik Hrvatskog sabora ponovio je poziv Svetom Ocu u posjet Hrvatskoj kojeg je ranije uputila Hrvatska biskupska konferencija, kao i predsjednik Republike Hrvatske i predsjednik Vlade. Naglasio je kako bi hrvatski narod s velikim zadovoljstvom ugostio Njegovu Svetost, što bi bio peti papinski pohod Hrvatskoj od njezine samostalnosti.



U razgovoru o globalnim okolnostima, obostrano je izražena zabrinutost teškim humanitarnim i različitim drugim posljedicama kriza i sukoba u svijetu, poput onih u Ukrajini, na Bliskom istoku i u Africi. Predsjednik Jandroković izrazio je duboko poštovanje prema kontinuiranim pozivima Svetog Oca na mir i dijalog.

Istaknuo je kako je danas osobito potreban dijalog i kvalitetna diplomacija, posebice imajući u vidu brojne izazove pred kojima se nalaze međunarodno pravo i multilateralizam. Promicanje i življenje kršćanskih vrijednosti u svakodnevici snažan je doprinos očuvanju europskih kršćanskih korijena, dodao je. U tom je kontekstu podsjetio na poruku Svetog Oca iz razdoblja hrvatskog ulaska u Europsku uniju - da kao država koja poštuje kršćanske vrijednosti Hrvatska ima zadaću te vrijednosti osnaživati i unutar Europske unije.

Dodaju iz Jandrokovićeva ureda i da je u razgovoru o situaciji u Bosni i Hercegovini, predsjednik Hrvatskoga sabora pozdravio pozornost koju Sveta Stolica pridaje nužnoj ravnopravnosti svih konstitutivnih naroda i uključivom dijalogu u toj zemlji. Naglasio je kako je Hrvatska predana zaštiti ugroženih prava Hrvata u Bosni i Hercegovini te dodao kako Katolička Crkva ima ključnu ulogu u njihovom vjerskom i kulturnom životu.

Naglasivši završno kako današnji susret sa Svetim Ocem predstavlja izuzetnu čast i zadovoljstvo, kao vjerniku i političkom dužnosniku, predsjednik Jandroković darovao je Papi Lavu XIV. repliku djela hrvatskog kipara Ivana Meštrovića iz 1916. godine, „Raspeće veliko“. Također, poklonio je Svetom Ocu i dres Hrvatske nogometne reprezentacije, s natpisom Papa Lav i brojem 14.

Nakon privatne audijencije, predsjednik Jandroković i supruga Sonja Jandroković nazočili su općoj audijenciji na Trgu sv. Petra, javljaju u priopćenju.