Dronovi nose i do 100 kg, a ulaganje se može vratiti već prve sezone

Temperatura od gotovo 30 "celzijevaca", znatiželjni srednjoškolci, budući moderni poljoprivrednici – i četiri demonstracijska drona koja do poljoprivrednih površina mogu ponijeti teret i od stotinu kilograma, bilo da je riječ o sjemenu, gnojivu, vodi ili zaštitnim sredstvima – slika je koja je jučer odaslana iz Srednje škole Arboretum Opeka iz Marčana, a domaćini te pametne tehnologije i tvrtka Digital Agro, koja ih predstavila, nadaju se će u Hrvatskoj biti i češća.

– Od izuzetne je važnosti da učenici naše škole, kao i svi poljoprivrednici i stručnjaci nauče i educiraju se o novom tehnološkom napretku u poljoprivredi jer bez uvođenja inovacije i novih tehnologija nema ni veće produktivnosti i konkurentnosti hrvatske poljoprivrede – kazao je Dragan Brkić, ravnatelj Srednje škole Arboretum Opeka iz Marčana na demonstracijskom danu precizne poljoprivrede i potpisivanju sporazuma o suradnji s Agrigentum d.o.o. – Digital Agrom, jednom od vodećih hrvatskih tvrtki za preciznu poljoprivredu i digitalizaciju.

Cijena je 30-ak tisuća eura

Završetkom velikog investicijskog ciklusa od 18,5 milijuna eura škola je prije godinu i pol postala jedan od tri ključna Regionalna centra kompetentnosti (RCK) u poljoprivredi u Hrvatskoj. Nije stoga čudno što će školarci nadograđivati stečena znanja u kombinaciji s vrhunskim tehnologijama kakve podrazumijeva i suradnja s Digital Agrom, s naglaskom na osposobljavanje za upravljanje poljoprivrednim dronovima za prskanje, rasipanje i snimanje. Educirat će se i o korištenju softvera za analizu usjeva te primjeni IoT rješenja poput agrometeoroloških stanica, pametnih lovki i sustava za navodnjavanje s naglaskom na primjenu poljoprivrednih dronova u realnim proizvodnim uvjetima u ratarstvu i voćarstvu, a premijerno je za hrvatsko tržište predstavljan dron DJI Agras T70P, nova generacija namijenjena efikasnijoj i održivoj zaštiti bilja, gnojidbi i drugim zahvatima u preciznoj poljoprivredi.

Digitalizacija poljoprivrede, čulo se jučer, danas se smatra ključnim korakom za rast konkurentnosti hrvatske poljoprivrede, no njezino usvajanje na terenu i dalje se suočava s izazovima. Podaci pokazuju da se tek nešto više od 10% (u nekim sektorima čak i samo 5%) hrvatskih poljoprivrednika aktivno služi digitalnim alatima, a mnogi digitalizaciju i dalje vide kao dodatni trošak, a ne kao dugoročnu investiciju koja smanjuje operativne gubitke.

Igor Frljužec, direktor tvrtke Agrigentum d.o.o. – Digital Agro, kazao je kako suradnja s Arboretum Opekom za njih ima iznimnu važnost jer žele osigurati stručan i sustavan prijenos znanja na nove generacije, ali i na sve zainteresirane korisnike koji žele primjenjivati moderne tehnologije u poljoprivredi. – Vjerujemo da upravo kroz ovakva partnerstva možemo pridonijeti da Regionalni centar kompetentnosti Arboretum Opeka postane prepoznatljivo središte izvrsnosti u području precizne i digitalne poljoprivrede – istaknuo je Frljužec.

Primjena dronova u poljoprivredi danas je nešto bez čega ne može nijedna ozbiljna proizvodnja, pogotovo ratarske i vinogradarske površine te trajni nasadi u koje teško mogu specijalizirani alati i traktori. Ulaganja od oko 30-ak tisuća eura u jedan dron na nekoliko se desetaka hektara mogu vratiti već prve sezone ako se poslože uvjeti, doznajemo od Frljužeca, čija je tvrtka prva u regiji razvila cjelovit pristup poljoprivrednicima koji obuhvaća savjetovanje, prodaju, servis i postprodajnu podršku.

Vrhunski uvjeti u školi

Srednja škola Arboretum Opeka osnovana je 1958. godine kao vrtlarska škola, iskoristivši neposrednu blizinu povijesnog Arboretuma Opeka kao "učionice na otvorenom". Završetkom velikog investicijskog ciklusa od 18,5 milijuna eura u prosincu 2024. škola, koja danas ima oko 170 učenika, dobila je vrhunske uvjete za rad, uključujući obnovljeni dvorac Opeka, specijalizirane učionice, laboratorije i prateće sadržaje kao i učenički dom s 40 ležajeva, restoranom, knjižnicom i teretanom. Laboratoriji su opremljeni za ispitivanje kakvoće tla, vina, meda i ulja, uz banku biljnih gena, što školu čini jednim od ključnih centara razvoja moderne i održive poljoprivrede u Hrvatskoj.

Varaždinski župan Anđelko Striček kazao je kako poljoprivreda nije samo strateška gospodarska djelatnost već i pitanje nacionalne sigurnosti. Početkom lipnja, najavio je, za javnost se otvara i obnovljeni arboretum oko škole i dvorca Opeka, u koji je uloženo oko 10 milijuna eura.