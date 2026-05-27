Je li nasilje među mladima danas ozbiljnije ili je samo vidljivije?

Uznemirujuće vijesti stižu sa svih strana: uznemirujuće su jer su zločini krajnje okrutni, a osobito su uznemirujuće jer su ih počinili mladi ljudi. Dvojica pijanih mulaca, jedan maloljetan i drugi jedva punoljetan, rukama i nogama mlatili su gluhog i nijemog čovjeka koji je na ulicama Osijeka skupljao boce... uistinu, bahato, bolesno, nezamislivo.
A tek riječki slučaj izaziva jezu. Dosta se tinte, ali i žuči, prolilo na vijest o, opet, dječurliji koja je gotovo nasmrt isprebijala stranog mornara, skačući mu objema nogama po prsnom košu s jasnom namjerom: ubiti. Tko je to hranio, tko je to odgajao, što je u tim glavama?!
