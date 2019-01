Slavu je stekla skidanjem u bikini: Poznata penjačica pala na planini i smrznula se

Gigi Wu postala je poznata u svijetu po tome što se na vrhovima planina fotografirala u kupaćem kostimu. Tijekom subotnjeg planinarenja doživjela je nezgodu te se, čekajući helikopter da je spasi, smrznula i umrla.

Wu je tijekom penjanja u subotu upala u jarugu te je satelitskim telefonom pozvala pomoć, no zbog loših vremenskih uvjeta bilo ju je teško pronaći. Kada su došli do nje, bilo je prekasno, javlja Metro.

Lin Cheng-yi, glasnogovornik vatrogasne službe, kazao je kako su vremenski uvjeti bili loši te da su zatražili od spasilaca da tijelo prebace na otvoreniji prostor kako bi ga mogli preuzeti kad se vrijeme smiri.

Vjeruje se da je padala oko 30 metara, no nije mogla dati svoje koordinate kada je kontaktirala prijatelje. Spasioci su do tijela hodali 28 sati te su spavali samo tri sata znajući da temperatura naglo pada.

Svoju je slavu stekla objavljivanjem fotografija u bikiniju na vrhovima planina. Tijekom uspona nosila je prikladnu odjeću koju je skinula da je došla do vrha. Prošle je godine u jednom intervjuu rekla kako je do sada osvojila više od 100 vrhova. Na pitanje zašto to radi, rekla je kako je to lijepo.

Vidio je da nešto viri iz snijega pa zaustavio vlak i krenuo u spašavanje