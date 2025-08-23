Naši Portali
VELIKI IZNOSI

Slavoncima se sreća osmjehnula na lutriji. U ova dva grada idu pozamašni dobici

Zagreb: Hrvatska lutrija promijenila i znatno poskupila svoju najpopularniju igru
Patrik Macek/PIXSELL
VL
Autor
Večernji.hr
23.08.2025.
u 21:44

Sljedeće izvlačenje igre Joker je u nedjelju,  a jamčeni glavni dobitak iznosi 60.000 eura.

U izvlačenju igre Loto 7, sretni igrač iz Čepina osvojio je dobitak DRUGA ŠANSA u iznosu od 100.000 eura. Dobitni listić uplaćen je u 64. kolu, 8. kolovoza, na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije u ulici Kralja Zvonimira 16. Za samo 2 eura uplatio je dvije kombinacije Lota 7 bez dodatne igre Joker, a dolaskom u studio HRT-a te vrtnjom Kola s dobitcima – osvojio je čak 100 tisuća eura.

Sreća se nasmiješila i igraču iz Daruvara. U 202. kolu igre Joker izvučen je dobitni Joker broj 184310, koji je donio dobitak Joker 6 od 89.261,77 eura. Dobitni listić uplaćen je na prodajnom mjestu Hrvatske Lutrije u ulici Stjepana Radića 7. Igrač je za 4,20 eura uplatio tri kombinacije Lota 7 i odabrao dvije igre Joker. Sljedeće izvlačenje igre Joker je u nedjelju, a jamčeni glavni dobitak iznosi 60.000 eura.

Ključne riječi
LOTO čepin Daruvar

