Slavnog hrvatskog ronioca optužili za milijunsku prijevaru

Naš poznati ronilac i poduzetnik Kristijan Curavić poznat je kao izuzetno dobar u osobnom marketingu. Kao što je i uporan. Poznate su priče o usponima i padovima najpoznatijeg Krapnjanina, situacijama iz kojih se nekadašnji ronilački rekorder dizao kao feniks. Dolazeći do novih poslovnih ideja. U posljednje vrijeme Kristijan Curavić posvetio se čišćenju plaža, mora i morskog dna od plastičnog otpada kroz organizaciju White Flag International, koja promiče standard koji je osmislila druga njegova organizacija, Ocean Alliance kojoj je predsjednik Kristijan Curavić.

Plaža koja se počisti označi se bijelom zastavom. U Hrvatskoj je tu ideju Curavić već bio provodio kroz Global Under Water Awareness Association objavljujući kako je od plastike počišćeno više hrvatskih plaža. Ranije ove godine imao je Curavić i kongres o toj temi na Baliju gdje je, tvrdi, a postoji i slika, razgovarao s američkim političarom Johnom Kerryjem. Ove je godine uspio svoj proizvod prodati i Malti, gdje je ugovorio čišćenje sedam plaža, uključujući na obližnjem otoku Gozo. I uspio je od toga ponovno napraviti medijski događaj. Kako piše tamošnji portal The Shift News, mnogi su se natjecali tko će se kvalitetnije slikati s Curavićevom bijelom zastavom. Za čišćenje svake od plaža, navodi se dalje, sponzori su platili po 25.000 eura.

Istočnoeuropski James Bond

Ti su sponzori koji su na stranicama White Flag Internationala označeni kao Ocean Guardians, zaštitnici oceana – kompanije koje se bave organizacijom internetskog kockanja. Ta je djelatnost na Malti strahovito razvijena i donosi milijune eura pa je očito bila logična adresa kojoj bi Curavić ponudio svoj projekt. Na društvenomrežnim ili internetskim stranicama tvrtki koje se navode kao financijeri malo je ili nimalo spomena na White Flag, slično je i na White Flagovim profilima i stranicama. Moguće je, dopustimo, da je tako dogovoreno. No, malteški mediji dokazuju kako je čišćenje dviju plaža na otoku Gozo plaćeno novcem poreznih obveznika, što tamošnje vlasti odbijaju potvrditi. Ali, mediji tvrde kako u tom čišćenju Curavić i njegovi suradnici nisu bili osobito uspješni jer – plaže su i dalje prljave. Štoviše, kod uručenja bijele zastave za plažu Gnejna Bay more je već sljedećih dana i dalje izbacivalo plastiku na obalu, a objavljena je i fotografija koja to potvrđuje. Slično malteški mediji dokazuju i za druge plaže koje je White Flag International navodno počistio. Navode i kako se projekt ne bi zaustavio samo na tih sedam plaža jer ih malteška turistička zajednica broji čak 35, a prema medijima s Malte, Curavić je najavio kako bi se čistile i luke te pristaništa.

Cijela stvar počinje poprimati komičan prizvuk jer se navodi kako je bijela zastava dodijeljena i jednom kinu. Već površnom pretragom nalazi se kako je Curavićeva GUWAA, koja je slične projekte provodila u Hrvatskoj, bijelu zastavu dodijelila – Blitz-Cinestaru. Nije ništa manje podsmijeha ni kada se piše o samom Kristijanu Curaviću. Navodi se kako “uopće ne izgleda kao ‘enviromentalist’, nego prije nego kao netko s ulogom u niskobudžetnoj istočnoeuropskoj verziji Jamesa Bonda. A s njim je redovito i plavuša u stilleto potpeticama (da lakše čisti) koju naziva voditeljicom međunarodnih odnosa”. Dokazuje se kako su i fotografije na webovima White Flag International te Ocean Alliancea lažne, pokupljene s drugih vjerodostojnih organizacija za očuvanje mora. Tvrdi se kako je Curavićeva “malteška veza” stanoviti Steve Abela koji na tom sredozemnom otoku ima – teretanu. Nakon prvog, uslijedilo je još nekoliko članaka. U jednom se od njih navodi kako će fundacija monegaškog princa Alberta II. tužiti Curavićev White Flag jer je lažno tvrdio da je partner hrvatskom roniocu. U sve se uključila i lokalna malteška entuzijastica Camilla Applegren koja vodi Malta Clean Up, dobrovoljnu organizaciju koja se bavi čišćenjem plastičnog otpada.

– Ako se lokalne nevladine organizacije muče da dobiju potporu za brigu o okolišu, kako to da se stranoj organizaciji daju tisuće eura da rade, čini se, ništa? K tome, čak i ne pozivaju ljude na svoje događaje, za koje tvrde kako bi trebali ujediniti javnost oko zajedničkog cilja. O svemu izvješćuju tek nakon događaja, što mi se čini doista čudnim – izjavila je Applegren za The Shift News. Za medij Lovin Malta upitala se kako je moguće da tvrde kako su s jedne plaže, Gnejma Bay, pokupili 100 tona otpada ako je u nedavnom čišćenju cijele Malte prikupljeno 60-80 tona otpada navodeći kako je uobičajeno da se ekolozi slikaju dok rade svoj posao jer to pridonosi podizanju javne svjesnosti. Navodi se i kako je White Flag International najavio tužbu protiv The Shift Newsa i Applegrenove.

Čišćenje mora važnije

– Optužba da nam malteška vlada daje milijune u novcu poreznih obveznika teška je te ćemo poduzeti pravne mjere u tom pogledu – rekao je Nikola Bajai, glasnogovornik White Flaga za Lovin Malta, navodeći kako je osoblje organizacije nakon čišćenja otišlo s plaža, ali da traže suradnike na Malti koji bi dva puta godišnje kontrolirali počišćene plaže. Na naš upit o cijelom slučaju javio se Nikola Bajai uime White Flag Internationala prosljeđujući službenu izjavu o slučaju.

Foto: Hrvoje Jelavić/Pixsell

– Bijela zastava nikada nije dodijeljena bez prethodnog temeljitog čišćenja specifičnog morskog, jezerskog ili riječnog područja od sve plastike i ostalog otpada pronađenog na morskom dnu te površini morskog područja kojem se zastava dodjeljuje. Optužbe usmjerene prema White Flag Internationalu tiču se temeljnog nerazumijevanja svrhe bijele zastave, a to je sustavno vađenje plastike i otpada iz vodenih površina, a ne na kopnu. Službeni dokumenti sa statistikom o izvađenom otpadu, zajedno s dokaznim materijalima, poslani su Ocean Guardianima, onima koji su financirali čišćenje, stoji u izjavi. Na pitanje zašto ne objave sve što su uputili sponzorima odgovor je kako “upravo slažu svu dokumentaciju”. O navodnoj tužbi fundacije monegaškog princa navode kako su “u kontaktu s Fondacijom Princa Albert II. iz Monaka, neće biti pokrenuta nikakva tužba protiv WhiteFlag Internationala”. Pitali smo i nije li logično da se počisti i plaža nakon što se počistilo pripadajuće joj more.

– Glavna misija WhiteFlag Internationala čišćenje je podmorja. Plaža kao čvrsto tlo se također počisti, ali na dan ceremonije dodjele Bijele zastave, u dogovoru s Ocean Guardianom. Plastika prouzrokuje više štete u vodi nego na kopnu – odgovara Bajai u ime Curavića i White Flag International.