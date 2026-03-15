Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 77
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
U KALIFORNIJI

VIDEO Sjećate se filmske pljačke milijun i pol eura vrijednog nakita u samo 70 sekundi? Isplivala je snimka

Screenshot X
VL
Autor
Večernji.hr
15.03.2026.
u 12:48

Na snimci nadzornih kamera vidi se da pljačkaši koriste krampove i čekiće, a tijekom napada ukradeni su zlato, dijamanti i drugi komadi nakita, odneseno je više od tri četvrtine robe iz trgovine.

Isplivala je snimka skupine maskiranih lopova koja ukrala nakit vrijedan više od milijun dolara u svega 70 sekundi tijekom pljačke zlatarnice u sjevernoj Kaliforniji prije nekoliko mjeseci, piše Telegraph. Pljačka se dogodila u zlatarnici u gradu Fremontu, a vlasti su ju opisale kao "mafijašku raciju". Nekoliko automobila naglo je ušlo na parkiralište ispred trgovine, nakon čega je gotovo dvadeset maskiranih i kapuljačama pokrivenih osumnjičenih u koordiniranom napadu upalo u zlatarnicu.

Na snimci nadzornih kamera vidi se da pljačkaši koriste krampove i čekiće, a tijekom napada ukradeni su zlato, dijamanti i drugi komadi nakita, odneseno je više od tri četvrtine robe iz trgovine. Ukupna vrijednost ukradenog nakita procjenjuje se na oko 1,69 milijuna dolara. Dvojica naoružanih muškaraca pritom su držala zaštitara kao taoca sve dok posljednji član skupine nije napustio trgovinu. Pljačkaši su potom pobjegli u automobile koji su se razvezli u različitim smjerovima. Policajci koji su stigli na mjesto događaja morali su odlučiti koje će vozilo slijediti, dok su ostala uspjela pobjeći.

Nakon prometne nesreće i kratke potjere pješice policija je uhitila četvoricu muškaraca u dobi od 19 do 20 godina. Nitko drugi zasad nije priveden zbog sudjelovanja u pljački. Tužitelji sumnjaju da bi pljačka u Fremontu mogla biti povezana s još jednom pljačkom tri mjeseca kasnije u gradu San Ramon u Kaliforniji. U tom je slučaju također ukraden nakit vrijedan oko 1,28 milijuna funti.
Ključne riječi
zlatarnica dijamanti Kalifornija pljačka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!