Skupljaju se novci za peteročlanu obitelj stradalu u nesreći na Viru: 'Za naš kraj dogodila se velika tragedija'

ROĐENJE ISPRED KUĆNOG PRAGA

Tata iz Pakoštana koji je bio babica na porodu vlastite supruge: 'Drago mi je, ali ne bih ponovio!'

Supruga Barbara je sve vodila i koordinirala. Htjeli smo je poleći na leđa, ali ona je rekla ne. Ovo je prirodan način. Pustite me tako. Držite me. Masirajte mi leđa. Donesite mi vodu. Pripremite sve. Ona je bila upućena u sve to, ispričao je otac