Skoro 50 državljana Izraela zaglavilo u Sarajevu: Putovnice im bacili u smeće

Veća skupina turista iz Izraela koji su stigli u posjet Bosni i Hercegovini ostala je blokirana u Sarajevu jer su tamo ostali bez dokumenata zbog toga što ih je netko s recepcije hotela u kojemu su odsjeli bacio u smeće, potvrdili su u nedjelju iz policijskih izvora. Ovu informaciju za javni servis BHRT potvrdio je direktor Službe za poslove sa strancima BiH Žarko Laketa uz pojašnjenje kako je za sve odgovorno osoblje hotela no navodi da je u pitanju slučajnost.

Vijest su prvi objavili izraelski mediji, a sarajevski portal Istraga.ba blizak sigurnosnim službama za to je dobio potvrdu uz pojašnjenje kako se sve to dogodilo u hotelu Hills u sarajevskom naselju Ilidža. Taj je hotel jedno od omiljenih odredišta turista iz arapskih zemalja koji tijekom ljeta posjećuju BiH u velikom broju. Tamo je odsjelo i 47 državljana Izraela koji su kao turisti stigli u BiH.

Izraelski portal Ynet News objavio je informaciju kako su njihove putovnice završile u kanti za smeće uz recepciju hotela. Ti su dokumenti potom završili na gomili s drugim otpadom a komunalna ga je služba odvezla na deponij. "Nakon provjere sigurnosnih kamera, otkrili smo da su putovnice greškom bačene u smeće“, reklo je nekoliko turista za Ynet.

„Iz smeća na recepciji odvezene su u kamione za smeće, a zatim na odlagalište otpada. Bili smo prisiljeni ostati u hotelu još 48 sati, možda i duže. Bojimo se da bismo ovdje mogli ostati zaglavljeni više od tjedan dana", citira ovaj portal neimenovane osobe iz skupine. Sve se otkrilo kada su Izraelci u subotu trebali otputovati.

U tijeku su provjere kako se ovakav incident mogao dogoditi a izraelski turisti za to vrijeme moraju čekati da im se izdaju novi dokumenti kako bi mogli napustiti BiH. To sada koordinira izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova.