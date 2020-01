Škole o rušenju prvašića: Dogovorili smo se s ocem i to se pokazalo ispravnim

"Tata ti si nogometaš pa ćeš me razumjeti. Produžio sam ugovor s prvim razredom na godinu dana", odgovor je legendarnog Perice na očevo pitanje kako je prošao u školi. Jedan je to od onih starih, ali dobrih viceva koji je nasmijao mnoge, no upravo ta tematika nije nasmijala hrvatsku javnost prošli tjedan. Dapače, objavljeni statistički podaci iz kojih se, između ostalog, može iščitati i kako u Hrvatskoj godišnje više od stotinu prvašića "produži ugovor s prvim razredom", digli su na noge roditelje, stručnjake... Odlučili smo stoga odgovor na pitanje koji su razlozi zbog kojih se učenike prvih razreda upućuje na ponavljanje razreda potražiti u samim školama.

Na adresu 120 zagrebačkih osnovnih škola s redovnim programom poslali smo upit jesu li u prošloj školskoj godini imali ponavljača među prvašićima te ako jesu koji je bio razlog za to. Odgovor smo dobili više od 60 škola, a on uglavnom glasi "u prošloj školskoj godini u našoj školi nismo imali takav slučaj". Štoviše, više škola istaknulo je kako ih nisu imali niti ranijih godina, dok su u samo četiri škole naveli da su imali takve slučajeve u prošle godine, a u jednoj su naveli da su imali u prijašnjim godinama.

OŠ Zapruđe, Salezijanska osnovna škola, OŠ Dr. Ante Starčevića i OŠ Nikole Tesle tako navode da nikada nisu imali takav slučaj, a da bi upravo takva praksa trebala biti u svim školama kazala nam je Ljiljana Klinger, ravnateljica OŠ M. Gupca.

- U OŠ M. Gupca nije bilo odluke Učiteljskoga vijeća, da učenik ponavlja prvi razred osnovne škole. Bilo bi lijepo kada bi se tako moglo reći za sve škole u Hrvatskoj. Dijete nikada ne bi trebalo ponavljati razred, osobito u osnovnoj školi. To je presnažna kazna za dijete, odnosno iznimno mladu osobu. Neuspjeh u školi posljedica je odnosa odraslih prema tome djetetu, ustvari njihov neuspjeh. Odgovornost odraslih za nečinjenje je izostala, a kazna za dijete nije?! Razumljivo je da su razlozi i situacije vrlo kompleksni i zahtjevaju seriozniju raspravu, ali želim u cijeloj priči osvijestiti da djecu kažnjavamo, a odrasle, koji su uzrok NE! - ističe Klinger.

Da godinama ne pamte takav slučaj navode i u osnovnim školama Mladost, Rudeš, Dugave, Sesvete, Trnjanska, Lučko, Ksavera Šandora Gjalskoga te u OŠ braće Radić.

- Ravnateljica sam od 2008. godine i do sada nije bilo učenika koji su pali prvi razred. Vjerujem da ih neće niti biti u budućnosti. Zadatak učitelja je da potakne, pohvali i da priliku učeniku da istakne ono u čemu je uspješan. Vrlo je važno da se učeniku već od 1. razreda pomogne u izgradnji pozitivne slike o sebi. Ukoliko postoje teškoće u svladavanju nastavnog gradiva važna je suradnja učitelja, stručne službe, školskog liječnika i roditelja kako bi se utvrdili razlozi neuspjeha i na adekvatan način pomogli učeniku - kaže ravnateljica OŠ Trnjanska Nada Šimić.

U OŠ Sesvetska Sopnica ne slažu se u potpunosti s takvim stavovima. Navode kako su prijašnjih godina imali slučajeva ponavljanja te da je isticanje učitelja kao glavnih krivaca "površno gledanje na problematiku".

- U prošloj školskoj godini u našoj ustanovi nijedan prvašić nije ponavljao 1.razred. Prijašnjih godina je bilo slučajeva ponavljanja (zadnje prije 7.godina, učenik je sada osmaš); to ovisi o predznanju s kojim dijete dolazi, ne/suradnji roditelja sa školom jer roditelji ponekad ne žele poslušati savjete stručne službe; često dijete nije zrelo za školu, ali roditelji ne žele odgodu upisa; često se tijekom 1.razreda pojave poteškoće u savladavanju gradiva što roditelji teško prihvaćaju te nam je potrebno puno vremena do trenutka kada dijete dobije primjeren oblik školovanja (individualizirani pristup, prilagođeni program ili posebni razredni odjel što naša škola ima). Slušam stručnjake ovih dana koji najviše ističu učitelje kao glavne krivce za ponavljanje razreda, no mislim da je to vrlo površno gledanje na ovu problematiku - smatra Ljiljana Benčec Miklečić, ravnateljica OŠ Sesvetska Sopnica.

U četiri škole doznali smo da su u prošloj školskoj godini imali ponavljače, to su OŠ Ljubljanica,OŠ Sesvetski Kraljevec, OŠ Vukomerec te Centar za odgoj i obrazovanje Dubrava. Razlozi se razlikuju od škole do škole. U Centru za odgoj i obrazovanje Dubrava tako kao razlog navode tri negativne ocjene, u OŠ Vukomerec nepohađanje nastave, dok u OŠ Ljubljanica nisu htjeli otkriti razlog pozivajući se na "Uredbu (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka". U osnovnoj školi u Sesvetskom Kraljevcu odluka je pak donesena u dogovoru s roditeljima.

- Učenik je došao u školu šk. god. 2018/2019. krajem polugodišta iz Dalmacije gdje nije polazio to polugodište. Živi sam s ocem i u dogovoru s njim radi bolje socijalizacije u svim aspektima upućen je na ponavljanje razreda. To se do sada pokazalo ispravnim. Otac i učenik te učiteljica i stručni suradnici zadovoljni su njegovim razvojem - kazala nam je ravnateljica Ani Bertović.

