Skandaloznim tumačenjem agresije na Hrvatsku SPC vraća Crnu Goru u 1991.

Transparent "Sa Lovćena vila kliče, oprosti nam Dubrovniče", što su ga crnogorski navijači razvili na nedavnoj utakmici između Hrvatske i Crne Gore u Zagrebu, izazvao je ovacije na maksimirskom stadionu, jer bio je to čin priznanja povijesne istine da je Crna Gora sudjelovala u velikosrpskoj agresiji na Hrvatsku. Umjesto uobičajenog negiranja i povijesnog revizionizma, kajanje i moralna odgovornost. Uistinu lijepa gesta. No nismo trebali dugo čekati reakciju iz Crne Gore. Matica Boke i Miholjski zbor, duboko ispolitizirane udruge koje primjerice rt Oštru i Prevlaku smatraju crnogorskim teritorijem, a Hrvatska im nije ni bliska ni bratska, oglasile su se ovih dana priopćenjem kojim od državnih vlasti zahtijevaju hitno uklanjanje ploče iz nekadašnjeg logora Morinja. Ta je ploča, kažu, "lažava", "istorijski falsifikat i podmukla podmetačina", jer u Morinju su bile zatvorene "naoružane paravojne formacije, čisti teroristi, iako je bilo i civila s dubrovačkog ratišta koji su molili da budu sprovedeni u Morinj kako ne bi bili regrutirani u paravojne formacije ZNG-a ili HOS-a". K tomu, objašnjavaju, "nikakva velikosrpska agresija 1991.-1992. nije postojala", nego je "postojala pobuna naoružanih paravojnih formacija i terorista na teritoriju Socijalističke Republike Hrvatske protiv teritorijalnog integriteta i suvereniteta SFRJ..., pobuna onih koji su ubijali policajce, palili kuće i protjerivali sve one koji nisu bili po mjeri čistokrvne domovine".
Stoga je ovo priopćenje puno više od puke lokalne skandalozne izjave, ono je poruka crnogorskom društvu, ali i poruka Zagrebu i udarac u hrvatsko-crnogorske odnose
Pravoslavna inačica ISIL-a
Tako se sjetimo da je taj isti SPC financira lijeve derneke kao one u Benkovcu i Šibeniku. Ljevica uvijek stoji blizu SPCa i brane ih i kada pjevaju 4ničke pjesme. Nama je teško shvatiti da su SPC, 4nici, i "naša" ljevica u stvari jedna te ista mrzilačka b... odnosno grupacija. Isto vide u svakome normalnom Hrvatu U.s.tasu, isto govore, isto mrze, isto lažu.
