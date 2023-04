Sjeverna Koreja bjesni: Vježbe SAD-a i Južne Koreje guraju poluotok prema nuklearnom ratu

Sjeverna Koreja je u četvrtak optužila SAD i Južnu Koreju za eskalaciju napetosti do ruba nuklearnog rata kroz njihove zajedničke vojne vježbe i obećala da će odgovoriti "ofenzivnom akcijom", javlja Reuters pozivajući se na državne izvore Sjeverne Koreje. "Bezobzirna vojna sukobljavajuća histerija SAD-a i njegovih sljedbenika protiv Demokratske Narodne Republike Koreje dovodi situaciju na Korejskom poluotoku do nepovratne katastrofe... do ruba nuklearnog rata", stoji u članku na koji se poziva Reuters.

Američke i južnokorejske snage provode niz godišnjih proljetnih vježbi od ožujka, uključujući zračne i pomorske vježbe koje uključuju američki nosač zrakoplova i bombardere B-1B i B-52, te njihove prve velike vježbe desantiranja amfibija u pet godina.

Sjeverna Koreja bijesno je reagirala na vježbe, nazivajući ih probom za invaziju.

Sjeverna Koreja posljednjih je tjedana pojačala svoju vojnu aktivnost, otkrivajući nove, manje nuklearne bojeve glave, obećavajući proizvodnju više nuklearnog materijala za oružje i testirajući ono što je nazvala podvodnom jurišnom bespilotnom letjelicom koja može nositi nuklearno oružje. Prošlog mjeseca Sjeverna Koreja ispalila je interkontinentalni balistički projektil koji može pogoditi SAD, nazivajući to odgovorom na savezničke vježbe.

