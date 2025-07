VIDEO Situacija s bedrenicom je pod kontrolom, veći je problem svinjska kuga zbog ilegalne trgovine

David Vlajčić, ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva bio je gost u studiju Večernjeg TV-a gdje je s novinarkom Petrom Balijom razgovarao o tome kako riješiti situaciju u mjestima gdje se stočari bore s bedrenicom zbog koje im umiru krave, ali i s afričkom svinjskom kugom koja se pojavila na nekim farmama, zbog čega je situacija na terenu bila alarmantna.

- Situacija na terenu je po pitanju bedrenice ozbiljna, ali je sada pod kontrolom. Važno je da sada znamo o čemu se radi. Znamo uzročnika koji je doveo do uginuća stoke, ljudi su na terenu i sada je u tijeku postupak cijepljenja. S ljudima smo sve komunicirali na vrijeme, ništa nije prepušteno slučaju od prvog dana potvrđene bolesti. Sustav je promptno reagirao; tijekom nedjelje smo, po mom nalogu da se ništa ne prepušta slučaju, odlučili da se cijepljenje organizira odmah od ponedjeljka. Državni tajnik je osobno sjeo u auto i pratio pošiljku cjepiva iz Zagreba do Hrvaca do ovlaštenog veterinara koji u konačnici provodi cijepljenje. Tako da hvala još jednom stočarima i svima uključenima na iznimnom strpljenju i suradnji – kazao je ministar Vlajčić. Dodao je da nije bilo nikakvih problema oko provedbe cijepljenja na terenu, što je ocijenio zadovoljavajućim.

- Javili su mi da je u ponedjeljak čak i prije 8 sati krenuo postupak cijepljenja. Oba vlasnika gospodarstava na kojima je otkrivena bedrenica su surađivali i skupili su svoju stoku u tzv. koridore. Cijepljenje se nesmetano provodilo prvog dana na preko tisuću grla, a svaki se sljedeći dan nastavljalo. To je područje na kojem je preko 45.000 goveda, ovaca, koza ... dakle kopitara koji će se cijepiti i taj postupak će trajati. Sustav se već sa pojavom bedrenice nosi više godina. Imamo nekoliko bedrenog distrikata po Hrvatskoj i vjerujem da nakon provednih mjera cijepljenje goveda i stjecanja imuniteta te navikavanja stočara na ta nova pravila, kao i u drugim dijelovima Hrvatske, više neće biti nikakvih problema. Evo usporedbe radi, imali smo puno veći slučaj u Lonjskom polju prije nekoliko godina gdje su goveda zaražena bedrenicom što nije dovelo ni do kakvih masovnih pomora, niti do masovne zaraze ljudi – dodao je ministar D. Vlajčić te poručio da procjenjuje da će se stanovništvo puno lakše naviknuti na nova pravila koja nisu prezahtjevna. Kazao je i da paralelno s postupkom cijepljenja organiziraju i provode program pomoći svim stočarima.

- Zbog gospodarskih gubitaka zbog nemogućnosti obavljanja djelatnosti svih tih stočara, mi ćemo im pomoći; dobit će naknadu za određenu propuštenu dobit za razdoblje dok nisu mogli trgovati, dok goveda ne steknu imunitet. Isti taj program pomoći su dobili stočari na Lonjskom polju. U svakom slučaju, to je značajan program pomoći. No, na to, ćemo za svako uginulo govedo dati i pomoć za obnovu stočnog fonda. Riječ je o značajnom iznosu sredstava između 1500 i 1700 eura po uginulom grlu,a obuhvatit ćemo u taj program i sve stočare s Lonjskog polja. Naime, sada kada smo razmatrali kako pomoći stočarima kod Sinja, uvidjeli smo da oni nisu bili tada obuhvaćeni tim novim programom. Kad smo provjerili sve zakonske mogućnosti, uvidjeli smo da će nam i oni moći ući u taj program. Cilj je, dakle, poticanje razvoja stočarstva svih onih koji se bave time, da im se da jedan snažan vjetar u leđa da prošire svoja stada, da im se sve pretrpljene štete na ovaj način kompenziraju – kazao je ministar poljoprivrede i najavio da će osobno ovih dana posjetiti sve stočare, pai one u Lonjskom polju.

- Zaista me zanima iz prve ruke kako se cijeli taj kraj oporavio s obzirom na bedrenicu koju su imali u svom kraju. Ono što očekujem i u ovom distriktu oko područja Vrlike i Drniša je da se na taj način jednako oporavi stočarstvo pa me zanima, volio bih vidjeti kako su se oporavili u Lonjskom polju – dodao je ministar David Vlajčić te naveo da nitko neće bankrotirati, niti je ičija egzistencija ugrožena na bilo koji način.

- Ne isključujemo postojanje nekakvih drugih zaraznih bolesti koje se eventualno mogu pojaviti. U okruženju nam je po cijeloj Europi niz bolesti koje pogađaju stoku, posebno u Sloveniji i Albaniji. Vrlo često sami stočari i ne znaju ni koliko grla imaju ni gdje su sve goveda, tako da uvijek postoji mogućnost zaraznih bolesti, što je zaista normalno u takvoj djelatnosti i poslovanju, a tako i toksikološki nalazi koji se još uvijek provode. Dio njih čekamo sa referentnih centara da nam dođu – dodaje D. Vlajčić. Napomenuo je i da je bedrenica sezonalna bolest vezana uz suše i velike klimatske promjene, što je sad vrlo aktualno, jer živimo u specifičnim klimatskom vremenu gdje se izmjenjuju poplave, suše, potresi i slično, pa spore bedrenice mogu izbiti iz tla na površinu i tako izazvati zarazu koja se proširila, smatra i prenošenjem zaraženog sijena sa zaraženih područja među zdrave krave.

- Bedrenica je zoonozna, može se prenijeti i na ljude. No, bitno je da Hrvatski zavod za javno zdravstvo na čelu s ravnateljem Krunoslavom Capakom sve pojasnilo ljudima. Svi ljudi koji su bili dolje u kontaktu su identificirani. Radi se o 41 osobi i svi su primili terapiju koja je i preventivne naravi i ne očekuju se nikakve komplikacije. Dakle, to je nešto uobičajeno. Tako je bilo i na Lonjskom polju. Pričali smo, pa pola Hrvatske ni ne zna da je bilo bedrenice. Ne očekujemo nikakve zdravstvene komplikacije. No, preporuka je dok je to sve u tijeku da se ne ide baš na ta područja gdje stoka ugiba – dodao je ministar Davor Vlajčić u studiju Večernjeg TV-a.

Istaknuo je i da u naseljima u okolici Drniša, Knina, Vrlike nema potrebe za bilo kakvim širenjem panike, da naselja mogu normalno živjeti, kao i do sada održavati sva svoja događanja, no, uz oprez. Važno je znati da svi koji su bili na tim područjima moraju primiti terapiju, slušati preporuke liječnika. - Ne vidim prostora za bilo kakve komplikacije, što je u konačnici najbitnije - zdravlje ljudi i zdravlje životinja – dodao je ministar Vlajčić. Dodao je da je afrička svinjska kuga na istoku države u jednom žarištu, pa nam je sustav prenapregnut.

- Mislim na sav sustav; od veterinarskih službi, od ovlaštenih veterinara od naše Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane unutar Ministarstva do Državnog inspektorata i veterinarske inspekcije. Zaista su ljudi rastegnuti na više fronti. Trenutno je krenulo sa novom šapom i procjenom kako da se zaštitimo da ne dođe iz Mađarske i Slovačke. Situacija je ozbiljna, no tako je, nažalost, u svim državama u okruženju. Ono što mene kao prvog čovjeka, recimo u sustavu Ministarstva, zanima da je posložena struktura da se ništa ne prepušta slučaju, naveo je ministar ističući suradnju na državnoj i europskoj razini. Istaknuo je da se odluke donose isključivo temeljem procjene stručnjaka.

- Na primjer, zatvaranje granice prema Mađarskoj i Slovačkoj u tom trenutku nije bila laka odluka, no isto su učinile države s istoka Bugarska, Rumunjska sa zapada Austrija, Slovenija, Poljska, Češka i u tom trenutku nismo mogli dopustiti da Hrvatska postane neko tranzitno područje.

- Iznimno je bitno odakle pravovremeno reagirati. S druge strane, imamo i tržište koje ne smijemo do kraja uništiti i mislim da smo tu zaista dobro se nosili s tom bolesti. Trenutno je plavi jezik u Sloveniji, kuga malih preživača u Albaniji.Stočari moraju surađivati s nama, moraju se pridržavati svi sigurnosnih mjera. Jedino tako možemo izaći na kraj sa svakom bolesti. Imamo jednu, rekao bih razinu neozbiljnosti u Osječko baranjskoj županiji, gdje je isključivo ljudski faktor doveo do zaraze, pa je stanje sa afričkom svinjskom kugom puno ozbiljnije od bedrenice s obzirom na način prijenosa zarazne bolesti. Uz to, životinje zaražene afričkom svinjskom kugom se eutanaziraju i nema prevencije kao u ovom slučaju cijepljenja grla kod bedrenice. Dakle, imamo problem s ljudskim faktorom i ilegalnom trgovinom. Sustav se bori, osim s bolesti, paralelno i sa jednostavno neodgovornošću pojedinaca. Mi s naše razine poduzimamo sve, a s druge strane imamo ilegalnu trgovinu iz tih područja što je apsolutno nedopustivo – kazao je ministar poljoprivrede.

Ostatak razgovora s ministrom Davidom Vlajčićem pogledajte u emisiji.