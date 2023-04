Širi se snimka odrubljivanja glave ukrajinskom vojniku; Oglasila se Moskva: 'To je užasno, provjerite sve'

Uznemirujuća snimka na kojoj se navodno vidi kako ruske trupe odrubljuju glavu ukrajinskom ratnom zarobljeniku proširila se društvenim mrežama. Prikazuje, kako javljaju strani mediji, ruskog vojnika koji drži nož i reže glavu čovjeku za kojeg kaže da je zarobljeni ukrajinski borac. Izvor snimke nije moguće utvrditi kao niti njezinu autentičnost. Pozivajući se na video, ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmytro Kuleba usporedio je navodni napad s akcijama ISIS-a. U međuvremenu se oglasio i Kremlj. Kažu da je video koji se pojavio na internetu, a koji navodno prikazuje odrubljivanje glave zarobljenog ukrajinskog vojnika, "užasan". Glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov kazao je da se autentičnost snimke mora provjeriti.

CNN javlja da je snimka mogla nastati još ljeti zbog količine biljnog svijeta na tlu. Još jedan sličan jeziv video, koji su navodno snimili plaćenici iz privatne Wagnerove vojske, objavljen je na proruskom kanalu društvenih medija prije nekoliko dana, piše CNN. Činilo se da prikazuje obezglavljena tijela dvojice ukrajinskih vojnika kako leže na tlu pokraj uništenog vojnog vozila. Institut za proučavanje rata izvijestio je da Wagnerovi borci "navodno nastavljaju činiti ratne zločine odrubljivanjem glava ukrajinskim vojnicima u Bahmutu", javlja Sky News. Kažu i da su ruski korisnici društvenih mreža objavili snimke "koje navodno prikazuju ostatke glave ukrajinskog vojnika na šiljku" na neodređenom području u gradu.

O svemu se oglasio i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Pozvao je svjetske vođe da reagiraju na navodnu uznemirujuću snimku dodajući da svijet to mora vidjeti. "Postoji nešto što nitko na svijetu ne može ignorirati: kako lako te zvijeri ubijaju", rekao je u videoporuci objavljenoj na Twitteru.

The execution of a Ukrainian captive…

This is a video of Russia as it is. This is a video of 🇷🇺 trying to make just that the new norm.

Everyone must react. Every leader. Don't expect it to be forgotten.

We are not going to forget anything. The defeat of 🇷🇺 terror is necessary. pic.twitter.com/H8Or6HJnYW