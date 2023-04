Ukrajinci se u nekoliko tjedana pripremili za veliku protuofenzivu, no sada mijenjaju planove?

Ukrajina je navodno mora izmijeniti svoje planove za nadolazeću protuofenzivu, i to zbog curenja američkih tajnih podataka u javnost, prenosi The Telegraph. Neimenovani izvor blizak Volodimiru Zelenskom potvrdio je CNN-u u ponedjeljak kako je Kijev morao ''ponovno razmisliti o nekim planovima'' zbog javne objave dokumenata, no nije objasnio na koji način.

Inače, ukrajinsko ministarstvo obrane ovog je vikenda ''najavilo'' kako se s ukrajinske strane doista nešto i sprema, i to videom na kojem se vidi kako vojnici primaju zapadno oružje i obuku. "Ono što su većini vojski potrebni mjeseci da nauče, naša je vojska svladala u tjednima", pisalo je uz slogan: "Stiže proljeće".

>> VIDEO Uzbuna u američkim službama: Već postoje sumnjivci za curenje tajnih dokumenata?

Američki dokumenti koji su procurili uključivali su i procjene ruskih i ukrajinskih gubitaka na bojnom polju, detalje operacija nadzora koje su pokrivale administraciju Zelenskog, kao i međunarodne saveznike te Wagnerovu skupinu. Pentagon je ove nedjelje potvrdio da procjenjuju koliko je curenje dokumenata utjecalo na nacionalnu sigurnost, dok su dva dužnosnika obrane Reuteru kazali kako Pentagon sada ispituje koliko su obavještajni podaci razmijenjeni unutar američke vlade.

Najhitnija briga za Kijev otkrivena u dokumentima je nedostatak streljiva za protuzračnu obranu koji bi dijelovima Ukrajine mogao onemogućiti obranu od ruskih projektila na nekoliko tjedana. Posebice jedan od dokumenata koji datira od 28. veljače upozorava kako će ''sustavi protuzračne obrane koji štite postrojbe na prvoj crti biti potpuno smanjeni" do 23. svibnja''.

Glasnogovornik ukrajinskih zračnih snaga ovog ponedjeljka nije odbacio izvješća koja pokazuju kako Kijev ima problema s nabavkom oružja. "Kvantiteta je problem", rekao je Jurij Ignat u izjavi na ukrajinskoj javnoj televiziji. "Trebamo mnogo sustava protuzračne obrane kako bismo zamijenili trenutno, ali ne bih rekao koliko", dodao je te dodao kako se ''Kijev nada opskrbi američkih borbenih zrakoplova F-16 i britanskih Typhoona. "Trebamo mlaznjake ovdje i sada."