Sinjani postavili prvi spomenik Gojku Šušku u Hrvatskoj: 'Zaslužio je da njegova bista bude među braniteljima'

Gojko Šušak, ratni ministar obrane, dobio je spomen-bistu u Sinju, gradu čiji je počasni građanin. Otkrili su je u utorak, na obljetnicu Šuškove smrti, Katarina Šušak Filipović, njegova kći, i Dražen Pavlović, predsjednik Hvidre Sinj i predsjednik Koordinacije braniteljskih udruga grada Sinja i Cetinskog kraja.

Na istoimenom trgu

– Moj pokojni otac imao je jedan ideal, to je bila slobodna Hrvatska. Doživio ju je za života. Bez hrvatskih branitelja to ne bi bilo moguće, bez prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana i tadašnjeg političkog vodstva. Ja to uistinu znam, živjela sam i svjedočila tome. To se ne smije nikada zaboraviti – emotivna je bila Katarina Šušak Filipović.

Naime, ovo je prvi spomenik Gojku Šušku koji je postavljen u Hrvatskoj, izuzevši spomen-ploču koju ima u Kistanjama.

– Nalazimo se na trgu koji je davno nazvan Trgom Gojka Šuška, a on je počasni građanin Sinja od 1996. godine. Čak 24 godine nakon smrti naš je ratni ministar zaslužio da njegova bista, prva u Republici Hrvatskoj, bude postavljena ovdje u Sinju, među braniteljima – rekao je Pavlović.

Bista je rad kipara Mladena Mikulina, a poklon je braniteljima Sinja generala Ljube Ćesića Rojsa koji nije bio na svečanosti. Na pitanje jesu li ga pozvali Pavlović je rekao da je svatko mogao doći. Naime, Rojs je trenutačno u prijeporu s Hvidrom zbog pisma koje je potpisao i u kojem se traži pomilovanje za Mustača i Perkovića.

Miro Bulj, gradonačelnik Sinja, istaknuo je da je odluka o postavljanju biste jednoglasno donesena u sinjskom Gradskom vijeću.

– Gojko Šušak je ratni ministar, počasni građanin Sinja, jedan od najzaslužnijih ljudi za stvaranje samostalne Republike Hrvatske. Gojko Šušak je proročki rekao na Alki 1994. godine da četnički topovi iz pravca Hrvaca neće više ugrožavati Alku, i to je ispunjeno 1995. godine. Operacija Oluja maestralno je provedena prije same Alke. Šušak je prijatelj grada Sinja, jedna od najzaslužnijih osoba, uz hrvatske branitelje, za našu slobodu – rekao je Bulj.

Nastupio i Thompson

U Sinju su na otkrivanju Šuškova spomenika bili izaslanici najviših hrvatskih državnih dužnosnika. U ime predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića župan splitsko-dalmatinski Blaženko Boban, u ime predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića saborski zastupnik i predsjednik Odbora za veterane Josip Đakić, u ime ministra obrane Marija Banožića umirovljeni pukovnik Ivica Ušljebrka, a u ime ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda tamo je bio Dinko Tandara. Po završetku programa goste je zabavljao Marko Perković Thompson.