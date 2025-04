Siniša Varga nije priznao krivnju za zloporabu položaja kojom je oštetio HZZO

- Nismo krivi! - kazali su danas na zagrebačkom Županijskom sudu Siniša Varga , bivši SDP-ov ministar zdravstva i Davor Dabinović, protiv kojih je USKOK optužnicu podigao još 2022. Ta je optužnica pravomoćna postala u siječnju 2023., no kako je Varga imao ozbiljnih zdravstvenih problema, suđenje je počelo tek sada. Na početku te priče, s njima je bio optužen i Goran Žonja, no kako je on u međuvremenu preminuo, postupak protiv njega je obustavljen. Žonja je bio optužen iu aferi Suhi led, gdje mu je suoptuženik bio Zvonimir Šostar, jedan od najbližih suradnika Milana Bandića. Šostar je nedavno završio u Remetincu jer mu je Visoki kazneni sud (VKS) povisio kaznu. Nepravomoćno je bio osuđen na četiri godine zatvora u aferi Suhi led iz koje je i proizašla priča zbog koje su Varga i Dabinović završili na optuženičkoj klupi.

Prema optužnici, riječ je o inkriminacijama koje se datiraju iz 2012. i 2014., u vrijeme dok je Varga bio na čelu Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje (HZZO). USKOK ga tereti za zloporabu položaja i nezakonito pogodovanje, dok se Dabinović tereti za pomaganje u zloporabi položaja. Tereti ga se za izvlačenje novca iz HZZO-a, odnosno da je s tvrtkama čiji su vlasnici bili Dabinović i Žonja ugovarao usluge za koje HZZO nije imao stvarne potrebe. Radilo se o, tvrdi USKOK, tri ugovorena posla, za koje je Varga potpisao ugovore sa Žonjinim tvrtkama te Uredom ovlaštenog inženjera koji je u Dabinovićevom vlasništvu. USKOK tvrdi da je riječ o fiktivnim uslugama, te tereti Vargu da je dogovorio izradu općenite i necjelovite dokumentacije, kako bi se stvorio privid da je riječ o uslugama koje su stvarno obavljene. Vargin potpis je na primljenoj dokumentaciji koja se tiču ​​spomenuta tri dogovorena posla, a USKOK ga tereti da je dokumentaciju zaprimio i potpisao iako je znao da njezin sadržaj nije istinit. HZZO je na temelju tih ugovora platio 256.124 kune, koliko je prema optužnici oštećen.

Varga se tereti i da je tijekom 2013. i 2014. sa Žonjom dogovorio da će njegovim tvrtkama preko javne nabave osigurati vanjske poslove s HZZO-om. Kako bi se taj plan ostvario, Varga i Žonja dogovorili su se kada će se postupak javne nabave raspisati te koji će uvjeti u tom natječaju stajati. Prema optužnici, sačinjena je dokumentacija na temelju koje je Varga ispred HZZO-a raspisao javni natječaj kojim se tražila tvrtka za održavanje i čišćenje. Uvjeti natječaja odgovarali su Žonjinoj tvrtki koja je taj posao i dobila, pa se Varga tereti da je svojim djelovanjem omogućio da Žonjina tvrtka 2013. dobije posao vrijedan 634.227 kuna, a 2014. posao vrijedan 686.586 kuna. Varga je na čelu HZZO-a bio od svibnja 2012. do kraja siječnja 2013. a od 2014. do 2016. bio je ministar zdravstva u SDP-ovoj Vladi Zorana Milanovića. Nakon što se 2019. razišao sa SDP-om u Saboru je pretrčao u klub i stranku Milana Bandića. Po raspuštanju tog saziva Sabor je napustio politiku i danas, kako je rekao, radi kao stomatolog.