Hajdaš Dončić: Postoji mogućnost i za radikalne mjere ako se situacija u SDP-u ne normalizira

Neviđenu situaciju do sada da Klub zastupnika SDP-a većinom glasova odbije sve prijedloge o kadrovskim rošadama novog predsjednika Peđe Grbina u studiju Večernjeg lista danas je komentirao novi potpredsjednik te stranke Siniša Hajdaš Dončić.

– Ne bih rekao da je to pobuna. Žao mi je što kolegice i kolege u Klubu SDP-a nisu percipirale odluku članstva, a to je da je Peđa pobjednik s preko 65 posto, s velikim brojem članova i članica SDP-a koji traže programski i kadrovski zaokret SDP-a. Peđa Grbin uz jednoglasnu odluku predsjedništva je predložio manje od 20 posto promjena u Klubu SDP-a, to su dva ili tri saborska mjesta. Nije bilo potrebno za takvu reakciju, nisam to očekivao, to je nepotrebno – rekao je Hajdaš Dončić.

– Očekivali smo da će postojati jedan konsenzus kako se više javnost ne bi bavila SDP-om i unutarnjim stvarima – dodao je.

Na pitanje što očekuje na sjednici Glavnog odbora SDP-a odgovorio je:

– Nadam se da će prevladati razum. Nisam siguran u ništa. Nadam se i pokušavam racionalizirati, s ljudima razgovarati i da neke stvari trebamo drugačije doživljavati. Ne bi ja tu previše dramatizirao i pravio dramu. Svaki predsjednik bilo koje stranke u Hrvatskoj treba imati 60-ak dana vremena da posloži unutarstranačke stvari kako treba. Bernardić je također imao. On je krenuo iz jedne izrazito nepovoljne situacije da nije bio baš popularan u javnom diskursu, kod Peđe je to obrnuto. Tražimo 60-ak dana da se organizacijski posložimo onako kako odgovara izbornim rezultatima – kaže Hajdaš Dončić.

Ističe kako je predsjedništvo stranke sukladno statutu SDP-a preuzelo upravljanje klubom.

– Mislim da će se tenzije unutar kluba smiriti. Pozivamo članice i članove kluba da racionaliziraju svoje odluke i da normalno surađujemo – rekao je.

Na pitanje je li se razgovaralo s članovima kluba ili im se samo predstavila odluka, odgovara:

– Razgovara se uvijek s članovima i članicama.

Ističe kako je sada nastupilo drugo vrijeme s većim izbornim legitimitetom Peđe Grbina.

– Nadam se da će se situacija normalizirati i da će to sve biti u redu – rekao je.

– Peđa Grbin je s odlukom predsjedništva naveo četiri stvari da se promijene da bi bila bolja suradnja i da bi bolje klub funkcionirao. Legitimno je pravo da predsjednik stranke bude predsjednik kluba, to je bivši predsjednik odbio – kaže Hajdaš Dončić.

Najspornija odluka predsjedništva bila je imenovanje Hajdaša Dončića na čelo saborskog odbora za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost na čijem je čelu dosad bio Nikša Vukas.

– Pravilo predsjednika je da predloži izbor ljudi koji želi da bliže surađuju u Saboru, taj prijedlog je došao u paketu. Tu se ne radi o pojedinačnim slučajevima nego o tome ima li predsjednik legitimitet i upravlja li klubom ili ne upravlja. Ne može ni u političkoj stranci ni u bilo kojem poduzeću biti dvostruki lanac zapovijedanja. Ili imaš predsjednika stranke koji ti je ujedno i šef i nemaš paralelnu strukturu. Ako imaš paralelnu strukturu, tu se ne zna tko upravlja procesima – pojašnjava Hajdaš Dončić.

– Bolje možda neke stvari rješavati na početku mandata. Postoji mogućnost i za radikalne mjere ako se situacija ne normalizira – rekao je.

Što će biti ako u subotu ne dobiju većinu na Glavnom odboru?

– To znači da Glavni odbor ne podržava predsjednika stranke, onda mislim da ni predsjednik ni predsjedništvo ne mogu upravljati strankom. Sami znate koja je onda jedina opcija, a to je ostavka i novi izbori. Ako ne možete upravljati procesima i strankom, legitimno možete sazvati konvenciju. Apsolutno se toga ne bojimo – rekao je.

Je li ovo početak kraja SDP-a?

– Ne, nije. Ovo je novi početak SDP-a. Mislim da ćemo u roku od 60 dana sve svoje probleme riješiti.

Tko stoji iza pobune?

– Ne znam. Simptomatično da se prvi puta od sazivanja Sabora pojavio Davor Bernardić koji je bio izričito negativno nastrojen prema Peđi Grbinu i nakon toga je 16-17 zastupnika tako glasovalo.

Kako tumačite potez Ranka Ostojića da zamrzne svoj mandat do lokalnih izbora?

– To je loše. Protiv sam te teze. Shvatio sam to kao 'pišem ti pismo da ne volim te više'. Kolege će sami odlučivati o svojim postupcima.

Očekivao se blagi rast rejtinga s izborom novog predsjednika...

– Moja su predviđanja da ako uspijemo zadržati racionalnost i bit promućurni svi zajedno i ako se izabere predsjednica Glavnog odbora kao što predlaže predsjednik, ako se neke stvari u klubu poprave i ako se preorijentiramo na ono na što se trebamo preorijentirati, a to su problemi u Hrvatskoj, naš rejting može rasti. Ako će se nastaviti ovakav scenarij, onda to ne možemo očekivati – rekao je.

Što je Bernardić rekao na sjednici kluba?

– On je bio protiv tih nekakvih većinskih promjena u klubu.

Hoće li on biti prvi predsjednik koji će biti izbačen iz SDP-a?

– Ne bih to tako rekao. Nadam se da će na kraju prevladati razum.

Osvrnuo se i na predsjednika Milanovića.

– Mislim da on svjesno uništava svoj politički kapital. Neke stvari su mu se nakupile. Ja ne mogu dat vama objektivan odgovor na njegov način javne komunikacije, o tome će sud donijeti javnost – kazao je Hajdaš Dončić.

