Plenković najavio rezanje proračuna, sindikalisti poručili: 'Ne vjerujemo da će rezati plaće'

Premijer Andrej Plenković najavio je nove mjere koje će se ticati proračuna: "Morat ćemo preispitati sve stavke proračuna. Ministri su dobili naputak da režu sve što nije nužno, osim sektora zdravstva, izdavanja za mirovine i socijalna davanja. Ovo su teški dani i drugi veliki ispit za Hrvatsku".

Predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec komentirao je za Dnevnik.hr nove najavljene mjere.

U tim se mjerama nije spominjalo školstvo što je Mihalinec komentirao: “On je spomenuo druge rashode proračuna, sigurno nije spomenuo rashode za zaposlene, što znači rashode za plaće“ i dodao "mislim da bi sve trebalo ostati kako je za zaposlene. Izdaci za zaposlene moraju ostati i dalje".

Na pitanje novinara što će se dogoditi uskrati li se školstvu ono što su izborili štrajkom, kaže kako se radi o hipotetskom pitanju. "Sigurno se ne može dogoditi ništo naprasno - da Vlada nešto sreže, a da nije pokušala razgovarati sa socijalnim partnerima", zaključio je Mihalinec.

Krešimir Sever, predsjednik Nezavisnog hrvatskog sindikata tvrdi kako je iz obraćanja shvatio da Vlada planira rezati investicije i nekakve druge kategorije.

"Nisam uvjeren da će rezati plaće", rekao je i dodao "to bi posredno bio udar upravo na gospodarstvo zbog smanjenja potrošnje", istaknuo je Sever i rekao kako je proteklih mjeseci BDP rastao upravo sa solidnim udjelom povećanje potrošnje.

"Bude li to potrajalo kako su neki od pesimista najavljivali i do dvije godine, ne želim niti pomišljati što će se tada događati, ne samo u Hrvatskoj nego i u cijelom svijetu. Uvjeren sam da tako dugačku krizu ne bi mogla izdržati ni puno jača gospodarstva, poput Njemačke i Francuske, a kamoli Hrvatske. Želio bih vjerovati da će se to riješiti u nekom razumnijem vremenu", zaključio je Sever.

VIDEO Psihologinja Martina Čarija otkriva kako pomoći sebi i drugima u samoizolaciji