Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 56
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
OD POLJA DO METROPOLE

'Šesti smo po veličini u Hrvatskoj, možemo postati i peti': Kako je grad nadomak Zagreba u tri desetljeća pronašao identitet

Autor
Hassan Haidar Diab
30.11.2025.
u 11:19

Grad velik u imenu i djelu: trideset godina otkako je dobila status grada, Velika Gorica je od mjesta pokraj Zagreba postala urbano središte

Velika Gorica ovih dana slavi 30 godina statusa grada. Dan grada obilježava se 13. prosinca, na dan Sv. Lucije, zaštitnice Velike Gorice i cijelog Turopolja. Tog dana Plemenita općina Turopoljska održava svoje glavno spravišće, skupštinu na kojoj se donose važne odluke za zajednicu, uključujući izbor župana i ključna pitanja za budućnost Turopolja. Grad neprestano raste – brojem stanovnika, prostorno i gospodarski. Povoljna prometna povezanost, zemljopisni položaj i prirodna bogatstva čine ga izuzetno atraktivnim. Kroz Veliku Goricu prolazi jedna od najprometnijih cesta u zemlji, željeznica grad povezuje još od kraja 19. stoljeća, a najveća hrvatska zračna luka smještena je u naselju Pleso. Nekadašnja močvarna tla preobražena su u plodna polja, idealna za poljoprivredu i stočarstvo, dok su šume stoljećima pružale resurse za gradnju drvenih kuća i kapela. Grad danas krase uređeni parkovi i zelene površine, a briga za okoliš prepoznata je brojnim nagradama, uključujući Srebrni cvijet Europe 2004. i nagradu Hrvatske turističke zajednice 2011. za najuređeniji grad kontinentalne Hrvatske.

Ključne riječi
Darko Bekić Lana Krunić Lukinić Krešimir Ačkar Grad Velika Gorica

Komentara 1

Pogledaj Sve
Avatar octopuss
octopuss
11:44 30.11.2025.

Kakve sve selendre po Hrvatskoj imaju svoju registarsku oznaku, krajnje je vrijeme da se to omoguću i velikogoričanima.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja