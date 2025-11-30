'Šesti smo po veličini u Hrvatskoj, možemo postati i peti': Kako je grad nadomak Zagreba u tri desetljeća pronašao identitet

Velika Gorica ovih dana slavi 30 godina statusa grada. Dan grada obilježava se 13. prosinca, na dan Sv. Lucije, zaštitnice Velike Gorice i cijelog Turopolja. Tog dana Plemenita općina Turopoljska održava svoje glavno spravišće, skupštinu na kojoj se donose važne odluke za zajednicu, uključujući izbor župana i ključna pitanja za budućnost Turopolja. Grad neprestano raste – brojem stanovnika, prostorno i gospodarski. Povoljna prometna povezanost, zemljopisni položaj i prirodna bogatstva čine ga izuzetno atraktivnim. Kroz Veliku Goricu prolazi jedna od najprometnijih cesta u zemlji, željeznica grad povezuje još od kraja 19. stoljeća, a najveća hrvatska zračna luka smještena je u naselju Pleso. Nekadašnja močvarna tla preobražena su u plodna polja, idealna za poljoprivredu i stočarstvo, dok su šume stoljećima pružale resurse za gradnju drvenih kuća i kapela. Grad danas krase uređeni parkovi i zelene površine, a briga za okoliš prepoznata je brojnim nagradama, uključujući Srebrni cvijet Europe 2004. i nagradu Hrvatske turističke zajednice 2011. za najuređeniji grad kontinentalne Hrvatske.