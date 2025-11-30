Velika Gorica ovih dana slavi 30 godina statusa grada. Dan grada obilježava se 13. prosinca, na dan Sv. Lucije, zaštitnice Velike Gorice i cijelog Turopolja. Tog dana Plemenita općina Turopoljska održava svoje glavno spravišće, skupštinu na kojoj se donose važne odluke za zajednicu, uključujući izbor župana i ključna pitanja za budućnost Turopolja. Grad neprestano raste – brojem stanovnika, prostorno i gospodarski. Povoljna prometna povezanost, zemljopisni položaj i prirodna bogatstva čine ga izuzetno atraktivnim. Kroz Veliku Goricu prolazi jedna od najprometnijih cesta u zemlji, željeznica grad povezuje još od kraja 19. stoljeća, a najveća hrvatska zračna luka smještena je u naselju Pleso. Nekadašnja močvarna tla preobražena su u plodna polja, idealna za poljoprivredu i stočarstvo, dok su šume stoljećima pružale resurse za gradnju drvenih kuća i kapela. Grad danas krase uređeni parkovi i zelene površine, a briga za okoliš prepoznata je brojnim nagradama, uključujući Srebrni cvijet Europe 2004. i nagradu Hrvatske turističke zajednice 2011. za najuređeniji grad kontinentalne Hrvatske.
'Šesti smo po veličini u Hrvatskoj, možemo postati i peti': Kako je grad nadomak Zagreba u tri desetljeća pronašao identitet
Grad velik u imenu i djelu: trideset godina otkako je dobila status grada, Velika Gorica je od mjesta pokraj Zagreba postala urbano središte
Kakve sve selendre po Hrvatskoj imaju svoju registarsku oznaku, krajnje je vrijeme da se to omoguću i velikogoričanima.