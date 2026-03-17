Napadi na Iran početak su stvaranja novoga regionalnog poretka na Bliskom istoku, a detonacije odjekuju i u Pekingu

Za razliku od svojih demokratskih prethodnika Baracka Obame i Joea Bidena, koji su nakon katastrofalnog američkog rata u Iraku početkom stoljeća pokušavali po svaku cijenu distancirati Sjedinjene Države od kaotičnog i eksplozivnog Bliskog istoka, pa čak i po cijenu kršenja vlastitih obećanja, poput znamenite Obamine "crvene linije" u Siriji , Donald Trump vratio je Sjedinjene Države u samo srce bliskoistočnoga gordijskog čvora, i to onako kako je malo tko očekivao: brutalnim napadom na Iran, jednu od najmoćnijih sila u tom dijelu svijeta i zemlju od 90 milijuna ljudi.