Šezdeset minuta za ukupno 22 zadataka imali su učenici osmih razreda koji su danas ujutro pristupili prijemnim ispitima u kojima se provjeravalo znanje iz matematike za upis u III. zagrebačku gimnaziju - prirodoslovni smjer. Riječ je o dodatnim provjerama znanja prema kojima učenici pri upisu u srednju školu mogu ostvariti dodatnih deset bodova - a takvi bodovi između ostalog, omogućuju osmašima koji po zaključenim ocjenama u školama mogu izboriti upisno mjesto bez donedavnog nužnog 5,00 prosjeka i bodova stečenih na natjecanjima po kojima su i inače upisivali upravo te škole koje su se i odlučile uvesti prijemne ispite.

Lani je naime izmjenjenim pravilnikom o upisu učenika u prve razrede srednjih škola, svim srednjim školama Hrvatske, bez obzira bilo riječ o gimnazijama ili strukovnim školama, omogućeno lakše i brže uvođenje prijemnih ispita po vlastitoj procjeni, kako bi između ostalog provjerili stvarno znanje učenika iz određenih predmeta i tako pravednije upisali kandidate. Ove će godine prijemne ispite hrvatskog, matematike, fizike, kemije i biologije provodi ukupno osam gimnazija u Zagrebu. Šest će srednjih škola provoditi ispite stranih jezika za upise u dvojezične programe - pet zagrebačkih i Gimnazija u Karlovcu.

VEZANI ČLANCI:

- Posljednjim promjenama pravilnika kada smo na prijemnim ispitima omogućili dodatnih deset bodova to je doprinijelo tome da se u neke od učenicima najatraktivnije škole, temeljem dobro riješenog prijemnog ispita, upisao određen broj djece koja nisu imala prosjek 5,00 - poručio je ministar obrazovanja Radovan Fuchs. Na listi škola koje provode prijemne ispite za upis u prvi razred srednje škole, koji mogu biti iz hrvatskog, matematike, fizike, kemije i biologije i stranog jezika, četiri su zagrebačke škole kojima prijemni ispiti nisu nikakva novost, provode ih već nekoliko godina prije no što je na snagu stupio novi pravilnik. To su XV. Gimnazija,I. Gimnazija, Gimnazija Tituša Brezovačkog i Prirodoslovna škola Vladimir Prelog. Uz njih prijemne ispite pišu i oni koji su odlučili upisati III. Gimnaziju, V. Gmnaziju, Gimnaziju Lucijana Vranjanina, Gimnaziju Tituša Brezovačkog, i X. Gimnaziju" Ivan Supek".

Tako ove godine oni koji su poželjeli upisati prirodoslovnu gimnaziju u Prirodoslovnoj školi Vladimir Prelog ispite pišu iz fizike, kemije i biologije, a oni koji upisuju dvojezični program te škole moraju na ispit iz engleskog. U I. Gimnaziji ispit iz matematike i hrvatskog pišu oni žele opću gimnaziju, a samo matematiku oni koji žele upisati prirodoslovni smjer, a oni osmaši koji planiraju upisati opću Gimnaziju Tituša Brezovačkog pišu ispit iz matematike i hrvatskog. Ispit iz matematike piše se i u V. gimnaziji, XV. Gimnaziji i Gimnaziji Ivan Supek. Ispiti iz stranog jezika provode se za škole koje provode dvojezični program - a uvelo ih je šest škola među kojima je i Gimnazija Karlovac kao jedina škola izvan Zagreba.