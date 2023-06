Mikulić objavila sliku WC školjke: Naše dijete prolazi s 5 i ne može se prijaviti u školu koju želi

40 godina na sceni

Borio se s ovisnošću i zakonom, a sada se opet vraća na scenu: 'Želim vas još malo šokirati'

Pjevač i autor pjesama Boy George slavu je stekao početkom osamdesetih svojim neuobičajenim glasom i androginim izgledom. Sastav je osvajao top ljestvice pjesmama poput „Do You Really Want to Hurt Me?” i „Karma Chameleon”