Bačić: 'Mogli bismo izaći na referendum za ukidanje vezivanjem pojasa. Vezivanje ne jamči da ćete preživjeti'

Uvođenje COVID potvrda u državnim i javnim službam izazvale su bijes u dijelu javnosti, pa tako i odbor. Vlada je najavila kazne za nepoštivanje odluka Stožera, dok je pak Most objavio kako će krenuti u prikupljanje potpisa za referendum o COVID potvrdama.

U HTV-ovoj emisiji "Otvoreno" o tome su razgovarali Dario Hrebak iz HSLS, Rajko Ostojić iz Kluba zastupnika Socijaldemokrati, HDZ-ov Branko Bačić, Mostova Marija Selak Raspudić i Stephen Nikola Bartulica iz Domovinskog pokreta.

Selak Raspudić istaknula je da saborski zastupnici imaju posebnu odgovornost, jer trebaju i djelovati, a ne samo kritizirati.

- Zato smo odlučili potaknuti referendum da vidimo što građani misle ne samo o COVID potvrdama, nego i o radu Nacionalnog stožera za civilnu zaštitu. Odluka koja je donesena nije u skladu sa zakonom. Članak 47. zakona o zaštiti od zaraznih bolesti na koji se ova odluka poziva, ne poznaje COVID potvrde. One nisu u njega upisane. Upisane su druge mjere. Postoji samo jedna odredba u kojoj se kaže "druge mjere". Ako vi propisujete mjeru koja je restriktivnija od onih koje ste raspisali u zakonu, vi biste to trebali posebno navesti unutar zakona - navela je.

Zastupnica Mosta objasnila je i zašto su odlučili početi s prikupljanjem potpisa za referendum.

- Da zakon ne poznaje COVID potvrde, najbolje vidimo po tome što je i premijer rekao. On je rekao da će morati mijenjati zakone da bi se uvele sankcije za one koji ne koriste COVID potvrde. Ne može se na ovakav način postupati s pravima naših građana. Stoga smo odlučili raspisati referendum. Za sada smo prešli broj od 43.000 građana, volontera, koji su nam dali svoje podatke na raspolaganje da bi sudjelovali u ovoj akciji, kazala je Selak Raspudić.

Saborski zastupnik iz redova HDZ-A Bačić je potom uzvratio da je uvođenje COVID potvrda baš utemeljeno na Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti upravo u 47. članku i na Zakonu o sustavu civilne zaštite.

- Dali smo Stožeru ovlasti po tim zakonima kako bi zaštitili građane RH od koronavirusa. Koliko znam na Ustavnom sudu je propitkivanje korištenja COVID potvrda za djelatnike u zdravstvenom i socijalnom sustavu, kazao je.

- Što se tiče referenduma, teško mi je tvrditi je li to u skladu s Ustavom ili nije. Pričekajmo da MOST s tim izađe. Postoji točno što se može, a što ne propitkivati referendumom. Načelno gledajući, to me podsjeća na to kao da bismo izašli na referendum na ukidanje vezivanjem pojasa u automobilu. Naime, vezivanjem pojasom u automobilu ne jamči da ćete preživjeti prometnu nesreću. Dakle, i cijepljeni mogu prenositi zarazu, ali to u puno manjem postotku. Čini mi se da MOST referendumom želi prikupiti političke poene dijela građana koji iz različitih razloga ne žele pristupiti cijepljenju, kazao je.

Selak Raspudić ga je upitala kako tumači činjenicu da se COVID potvrda koristi selektivno.

- Prema vašoj potvrdi, samo profesori, a ne đaci ili studenti, mogu prenositi virus, pa su oni dužni imati COVID potvrdu za razliku od nekih drugih. Sasvim je druga situacija bila kada se radilo o osjetljivim sustavima poput socijale i zdravstvene zaštite. Selektivno ste izabrali određene društvene skupine da na njima temeljite provjeravanje COVID potvrde. To pokazuje da nije riječ o javnoj zdravstvenoj mjeri niti vam je u interesu zaštita građana već je riječ o isključivo političkoj odluci koja imitira neke zdravstvene mjere, kazala je.

Bačić ne smatra točnom njezinu izjavu te je dodao: - Netočno je da sama mjera ne podrazumijeva sankcije. Ako sankcija nije napisana ona je itekako u provedbi. Ako ja kao konzument javne usluge ne mogu tu svoju uslugu dobiti, onda je to najveća moguća sankcija.

Bartulica smatra kako ta tema nadilazi stranačke razlike, ali se slaže s time da načelno treba podržati referendum te ukidanje COVID potvrda.

- Često ističem da vlade u svijetu više puta svojim odlukama izazivaju više štete nego koristi. Hrvatska nije iznimka. Čuli smo prije izbora da je Hrvatska pobijedila koronakrizu, a sada imamo neviđenu represiju i suspenziju nekih prava i sloboda. Nije uobičajena situacija. Ulazimo u novu fazu borbe protiv pandemije. Iz službe socijalne skrbi primio sam četvero ljudi koji su već izgubili posao. Dakle, ljudi gube posao, pravna situacija je neizvjesna. Zastupnici trebaju preuzeti inicijativu, kazao je.

Hrepak pak smatra kako kažnjavanje treba biti posljednje rješenje, te bez obzira što je on osobno protiv bilo kakvih oblika potvrda da su COVID potvrde neugodno rješenje. Podsjetio je da postoji katastrofalno rješenje - kolaps cijelog bolničkog sustava.

- Dobio sam informaciju da su mnoge bolnice na 90%, da su COVID odjeli popunjeni, pa su počele zauzimati mjesta na kojima bi trebali biti pacijenti s drugim bolestima. Kada pričamo o slobodi, volio bih da svi koji govore o tome, znaju da uz slobodu dolazi i odgovornost. Volio bih da isti ti govore tako i o slobodi za istospolne parove, o slobodi manjina, o slobodi govora - ustvrdio je.

Ostojić pak naglašava da međunarodno pravo svih država svijeta o temeljnim ljudskim pravima obvezuje sve države svijeta da brine o zdravlju ljudi, te je pozvao ljude na cijepljenje.