Šefica DHMZ-a otkrila kakvo nas ljeto očekuje, ali i upozorila što nam donose klimatske promjene

Mi smo upozoravali, a to govori i naša klimatologija i podaci iz prošlosti, da je lipanj jedan od najnestabilnijih mjeseci u Hrvatskoj, pogotovo kontinentalnoj. Ove visoke temperature, velika količina vlage, ali i povremeni dotoci hladnog zraka sa sjeverozapada uvjetuju velike nestabilnosti kojima smo svjedoci, objasnila je u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska" HRT-a dr.sc. Branka Ivančan Picek, glavna ravnateljica Državnog hidrometeorološkog zavoda.

Čini se kako to lako zaboravljamo i svaka godina se čini najgorom po pitanju vremena, dodaje, no svake godine imamo olujno nevrijeme praćeno tučom, koje uzrokuje velike štete. - Naši podaci ukazuju na velike štete svake godine. Naravno, nije svaka godina jednaka, naglašava.

Državni hidrometeorološki zavod izdaje upozorenja prije vremenskih neprilika, stoga RH u sklopu DHZ-a razvija radarsku mrežu meteoroloških radara. Četiri su nova i suvremena radara u funkciji, rekla je Ivančan Picek, koji ukazuju na pojavu olujnog nevremena nekoliko sati unaprijed.

- Upozorenja koja izdaje naš Zavod rade se na temelju podataka mjerenja, ali i na temelju prognostičkih numeričkih modela. Kad se izdaje takvo upozorenje neki kažu da malo pretjerujemo, ali mislim da je bolje biti pripravan i zaštititi svoju imovinu ako postoje bilo kakve naznake za pojavu bilo kakvog ekstremnog vremenskog uvjeta, istaknula je i dodala kako su u poljoprivredi štete poprilično velike, pa je potrebno na drugačiji način zaštititi svoja poljoprivredna dobra. Korištenje radarskih mreža nije svugdje primjenjivo, ali tamo gdje je to moguće u svakom će slučaju pomoći - kazala je.

Kako nas ljeto očekuje?

Tijekom narednih mjeseci prognoze pokazuju kako će biti ekstremno toplo, napominje Ivančan Picek, te da će biti sušnije u većem dijelu godine. "No, to ne znači da u određenim periodima neće doći do prodora hladnijeg zraka i olujnog nevremena kao posljedica toga. Moramo na to biti spremni i prilagoditi se. Klimatske promjene su ovdje, a one sa sobom nose još veći rizik od ekstremnih vremenskih pojava", zaključuje.

