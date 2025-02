Šćuric završio na policiji, objavljeno je i zašto. Pozvali su djevojke da se jave

Policijska uprava zagrebačka provela je kriminalističko istraživanje vezano za događaj od 3. veljače 2025. godine kada se 56-godišnji muškarac, voditelj Zagrebačkih mažoretkinja, prilikom dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na Trgu bana Josipa Jelačića neprimjereno i zlostavljački ponašao prema jednoj mažoretkinji. Naime, riječ je o Alenu Šćuricu.

"Nakon provedenog kriminalističkog istraživanja, 6. veljače 2025. godine, okrivljenik je doveden na Općinski prekršajni sud u Zagrebu zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira te iz članka 31. Zakona o ravnopravnosti spolova na štetu 18-godišnje djevojke", istakla je policija te dodala kako policijski službenici nastavljaju kriminalističko istraživanje. Uz to, policija je imala poruku za mažoretkinje: "Pozivamo djevojke koje su svjedočile ili bile izložene neprimjerenom ponašanju ili zlostavljanju da se s punim povjerenjem obrate policiji."

Podsjetimo, kada su rukometaši na kraju proslave krenuli prema autobusu, mažoretkinje su formirale kolonu kroz koju su igrači trebali proći. Jedna mažoretkinja nije bila na predviđenom mjestu pa ju je Alen Šćuric žestoko izvrijeđao pred svima, ispričala nam je to jedna djevojka koja je sve vidjela. Alen Šćuric je potom za Večernji list kazao: "Istina je da djevojka nije bila na pravoj poziciji, pa sam joj rekao da se premjesti na mjesto koje joj je prvotno određeno. Prekršila je glavno pravilo tima - nikada se ne presijeca prolazak VIP osobe. Nažalost, nije se osvrnula oko sebe i vrlo jako je udarila u Domagoja Duvnjaka koji je u tom trenutku trčao prema autobusu. Reagirao sam povišenim tonom i rekao: 'Pobogu, pa daj gledaj, kako se ovo moglo dogoditi? Dule, oprosti'. Nikada je nisam uvrijedio niti sam koristio pogrdne riječi. Na snimci je jasno vidljivo da je sve trajalo dvije sekunde. Što se može reći u dvije sekunde?"

"Vodim Zagrebačke mažoretkinje već 30 i nešto godina i da ne držim reda, kako bi to izgledalo? Ta djevojka je inače iznimno mirna i ne griješi, no ovo je bila instinktivna reakcija. Svaki dobar trener bi jednako reagirao jer postoje pravila koja se moraju poštovati, pogotovo ovakva važna pravila. Naravno, razgovarali smo nakon svega i riješili situaciju. Jasno mi je da sam pod stresom podigao ton, ali u takvim trenucima, kada želite da sve prođe besprijekorno, to se dogodi", dodao je Šćuric u izjavi prije dva dana.

VIDEO Skandalozna snimka s dočeka: Šef mažoretkinja unosio se u lice djevojke i urlao, spašavao je Duvnjak