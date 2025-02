Dinamo zbog ekscesa na dočeku rukometaša otkazao usluge mažoretkinja

Doček hrvatskih rukometaša na Trgu bana Jelačića u Zagrebu nije prošao bez incidenta. Kada su rukometaši na kraju proslave krenuli prema autobusu, mažoretkinje su formirale kolonu kroz koju su igrači trebali proći. Jedna mažoretkinja nije bila na predviđenom mjestu pa ju je predsjednik Zagrebačkih mažoretkinja Alen Šćuric žestoko izvrijeđao pred svima, ispričala nam je to jedna djevojka koja je sve vidjela.

Zbog toga, iz Dinama, koji redovno koristi usluge mažoretkinja na njihovim utakmicama, odlučili su iste - otkazati. Potvrđeno je to priopćenjem kojeg je klub s Maksimira objavio na svojim službenim stranicama.

- GNK Dinamo odlučio je kako neće koristiti usluge Zagrebačkih mažoretkinja do rasvjetlljavanja situacije nastale na dočeku rukometaša i šokantnih informacija koje su se pojavile nakon toga. Ova odluka počet će se provoditi od utakmice SHNL protiv Šibenika. Ovisno o tijeku događaja klub će donositi odluke o potrebnim daljnim rješenjima - napisali su iz Dinama.

Podsjetimo, incident na dočeku je nastao pošto je jedna djevojčica vjerojatno stajala na pogrešnom mjestu što nije odgovaralo njezinom voditelju pa je došao do nje i počeo je vrijeđati.

- Zgrabio ju je za ruku i rekao joj je da je "glupača" i da "nije normalna". Svi okupljeni su ostali u šoku zbog takvog postupanja - ispričala je svjedokinja incidenta, a snimka se sada dijeli i na društvenim mrežama. U cijeloj situaciji svoju veličinu pokazao je kapetan rukometne reprezentacije Domagoj Duvnjak koji je tješio djevojku i smirivao situaciju. Kada je vidio što se događa, došao je do djevojke i Šćurica i pokušao ga smiriti te je zagrlio djevojku.

No Šćuric se nije smirio, već je počeo vikati na ostale djevojke, zbog čega su okupljeni upozorili policajca na incident. - Policajac je došao do Šćurica i rekao mu da se smiri, na što mu je on odgovorio da ne znaju s kim razgovaraju i neka gledaju svoja posla. Ubrzo se uključila i interventna policija, pa se Šćuric smirio i odmaknuo - rekla je.