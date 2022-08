Šef zagrebačke plinare: Ako 50 tisuća kućanstava prijeđe kod nas imat ćemo teškoće

Domaći opskrbljivači plinom imaju sve više problema zbog enormnog rasta dobavnih cijena tog energenta. Najveći izazov je zasigurno pred Gradskom plinarom Zagreb . Opskrba, jer po sili zakona mora preuzeti sva kućanstva u području javne usluge. Prema nekim procjenama migrirat će im više desetaka tisuća potrošača.

Direktor Gradske plinare Zagreb - Opskrba Jeronimo Tomas odgovorio je na pitanja o ovom novom razvoju događaja.

Tomas kaže kako su količine plina ugovorene, kao i cijene do 1. travnja sljedeće godine, tako da tu neće biti promjena. Što se tiče točne brojke zahtjeva, direktor je za HRT rekao kako ih je trenutno oko 10.000, no ne zna se koliko će ih biti.

"Treba vidjeti koje su to količine. Dio kućanstava možemo primiti, a ako govorimo o 50.000 kućanstava to je sigurno problem, to ćemo na neki način morati riješiti. Mi smo u ovom trenutku u razgovorima s ministarstvom i s regulatorom oko rješavanja tog problema. Oni nam moraju tu pomoći, to sami ne možemo" priznao je Tomas, dodajući kako se može pomoći "kroz promjenu regulative, odnosno kroz mjere koje će Vlada donijeti, vjerujem u narednim danima".

Također je istaknuo kako se cijena plina neće mijenjati, kako za stare, tako ni za nove korisnike usluga Gradske plinare Zagreb - Opskrba. Tomas je osigurao građane kako ljudi ne trebaju brinuti, jer će svi zahtjevi biti riješeni u roku od 20 dana od kad predaju zahtjev za prijelaz.