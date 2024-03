Šef Ustavnog suda: Milanović je od petka do nedjelje kršio Ustav, to više ne smije

Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović ocijenio je u ponedjeljak, nakon donesenog zaključka da predsjednik RH ne može biti kandidat na izborima, kako imamo političku, a ne ustavnu, krizu, ali i institucije koje je mogu otkloniti.

"Državno izborno povjerenstvo odgovara za provođenje izbora i nadam se da će svoju zadaću kao i dosad izvršavati. Neću odgovarati na hipotetska pitanja. Što će biti ubuduće, hoćemo li morati posezati za ustavnim ovlastima... Ima dovoljno instrumenata za vođenje kampanje i nema potreba da se pribjegava neustavnim sredstvima i da se krši Ustav", poručio je Šeparović.

Odgovarajući na novinarska pitanja nakon sjednice Ustavnog suda, Šeparović je rekao da Zoran Milanović može biti mandatar nakon izbora, ako će se do tada ponašati sukladno Ustavu i zakonu. "Mogućnosti ne želim prejudicirati. Nadam se i uvjeren sam da do drugih mogućnosti neće trebati ni doći i da će se predsjednik i SDP pridržavati Ustava i upozorenja", rekao je Šeparović.

Dodatno je pojasnio kako Milanović ne smije nastupati djelatno u kampanji, promovirati stranku, sudjelovati na skupovima i davati intervjue kao kandidat na izborima. Na pitanje može li predsjednik SDP-a Peđa Grbin sada reći da je Milanović SDP-ov kandidat za premijera, Šeparović je odgovorio novinarima kako prejudiciraju da će Grbin reći "ja ne poštujem odluku Ustavnog suda i ja se toga neću držati". "Ja ne vjerujem da će Grbin to reći jer je to protivno vladavini prava", nadodao je.

VEZANI ČLANCI:

Šeparović je za slučaj da se Milanović ogluši o zaključke Ustavnog suda istaknuo da će se sud koristiti svim opcijama - do poništavanja svih izbornih radnji, ali je ocijenio kako je siguran da to toga neće doći. "Ova odluka ne sprječava predsjednika da i dalje, kao osoba koja ima ustavne ovlasti, nastupa kao predsjednik Republike. Ali ono što je od petka radio više ne smije", naglasio je.

Novinare je zanimalo može li Milanović biti razriješen dužnosti predsjednika RH. "Postupak o razrješenju nismo vodili. To je nemoguće u ovom trenutku. Nismo utvrđivali povredu Ustava koja bi dovela do prestanka njegove dužnosti, ali smo utvrdili da je predsjednik kršio Ustav od petka do nedjelje tako što je sudjelovao u izjavama stranke i govorio da će biti kandidat za premijera".

Šeparović je rekao i da ne može govoriti hoće li doći do toga da se Milanovića proglasi nesposobnima, podcrtavši kako ta izjava za njega ne postoji. Predsjednik Ustavnog suda je precizirao da je dvoje sudaca, koji su glasali protiv odluke, svoj postupak argumentirali tehničkim poteškoćama jer nije do kraja razjašnjeno kad predsjednik RH može nastupati i sudjelovati u političkim procesima.

GALERIJA Milanovićev život u fotografijama - od malih nogu do političke karijere