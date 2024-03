FOTO Tko su ustavni suci koji su bili protiv odluke da Milanović ne smije sudjelovati u izborima

Ustavni sud zasjedao je danas, raspravljajući o odluci Zorana Milanovića da na parlamentarnim izborima bude kandidat SDP-a za premijera. Izdali su upozorenje da ne smije biti kandidat na izborima dok god obnaša dužnost predsjednika. Ako želi ići na izbore, mora dati ostavku. On ne smije sudjelovati u kampanji, a ni SDP ga ne smije isticati kao svog kandidata. Ipak, nakon izbora, ako SDP pobijedi, smiju ga predložiti za mandatara za sastav nove Vlade. U tom slučaju mora dati ostavku. Kako je objasnio predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović, 9 sudaca glasalo je za upozorenje, dva su napustila sjednicu prije glasanja, a dva su bila protiv. Sjednicu su napustili Lovorka Kušan i Goran Selanec.

Protiv su glasali Andrej Abramović i Ingrid Antičević-Marinović. Antičević-Marinović je hrvatska političarka i pravnica, i bivša ministrica pravosuđa, uprave i lokalne samouprave Republike Hrvatske u Račanovoj Vladi. Rođena je u Zadru, a članica SDP-a je od 1990. godine. Pravosudni ispit položila je 1982., a javnobilježnički ispit 1994. "Na Okružnom sudu u Zadru započela je sudačko pripravničku praksu 1980., a radila je i na Općinskom sudu u Zadru do 1982., kada se zaposlila u Odvjetničkom uredu mr. sc. Marka Marinovića, odvjetnika u Zadru. U Imenik odvjetnika upisana je 1. listopada 1984. kao prva žena odvjetnica u Zadru. Od 1996. do 2000., kao suosnivačica odvjetničkog društva Marinović-Antičević, radi kao odvjetnica u tom društvu", piše joj u biografiji. Za zastupnicu u Hrvatski sabor birana je u pet saziva. Javnost pamti i njen govor u Europskom parlamentu na krnjem engleskom izgovorila rečenicu 'Pipl mast trast as'.

Andrej Abramović poznat je po tome što često ima izdvojena mišljenja, a znao je i kritizirati sam rad Ustavnog suda. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 1993. Pravosudni ispit položio je 1995. "Nakon diplome zaposlio se u odvjetničkom uredu Jurja Vedrine, a zatim kod Milorada Čađenovića, gdje radi izbora za suca Općinskog suda u Zagrebu 1996. Od 2007. bio je sudac Općinskog građanskog suda u Zagrebu, gdje je određeno vrijeme bio i voditelj grupe za medijske sporove. Od 2012. do izbora za suca Ustavnog suda Republike Hrvatske bio je sudac i predsjednik Upravnog suda u Zagrebu. Bio je član Radne skupine Ministarstva pravosuđa za praćenje i primjenu Zakona o upravnim sporovima", stoji u njegovoj biografiji.

