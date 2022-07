Šef MUP-a Srbije: 'Vrbuju me da budem špijun, ja to neću pod cijenu glave. Radim samo za srpski narod'

Aleksandar Vulin, ministar unutarnjih poslova Srbije tvrdi da jedna od najvećih obavještajnih službi na svijetu traži od njega da radi za njih i bude špijun, no on na to ne pristaje ni pod koju cijenu jer kako kaže, radi samo za srpski narod, piše Klix.ba.

Kako tvrdi, ta obavještajna služba rekla je da su njegovi stavovi neprihvatljivi te kako će učiniti sve da više ne bude član srpske vlade ako te stavove ne promijeni i ne napusti politiku te očekuje kako će već od slijedeć tjedna krenuti medijska hajka protiv njega.

- Uvjet je bio da počnem raditi za njih i da napustim svoju politiku, a ja to neću po cijenu glave. Lako je izgubiti fotelju, a mogu i glavu, ali neću biti špijun ni jedne jedine obavještajne organizacije - rekao je Vulin za Pink TV, no očekivano nije rekao o kojoj je to moćnoj stranoj službi riječ, ali je natuknuo o kome se navodno radi rečenicom "da se u izbor nove Vlade Srbije ne miješaju oni koji nisu bombardirali Srbiju".