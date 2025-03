Šef IDS-a proziva ministra Butkovića za zbog lošeg stanja željeznice u Istri i traži hitnu reakciju

Nakon nesreće na vlaku na željezničkoj postaji Lupoglav u Istri koja se dogodila u srijedu kada se vlak zapalio, predsjednik IDS-a Dalibor Paus i saborski zastupnik ponovio je javno apelirao na ministra prometa Olega Butkovića o tome da se nešto hitno mora nešto napraviti po pitanju lošeg stanja željezničke infrastrukture i kvarova na vlakovima u Istri.

Podsjetimo, požar se dogodio u vlaku, a ugasili su ga strojovođa i vatrogasci jučer oko 15.30 sati kada u vlaku , srećom, nije bilo putnika, tako da nitko nije stradao.

- Sinoć je na željezničkoj postaji Lupoglav došlo do požara na putničkom vlaku. Vatra je u samo nekoliko minuta progutala vlak, a samo pukom srećom nitko nije stradao. No, postavlja se pitanje – do kada ćemo računati na sreću? Zar zaista čekate tragediju da biste reagirali? IDS već godinama upozorava na katastrofalno stanje željezničkog prometa u Istri. Svaki kvar, svaka odgoda vožnje i svaka nesreća koja se dogodi samo potvrđuju ono na što uporno upozoravamo – istarske željeznice sinonim su za nefunkcionalnost, nesigurnost i zapuštenost. Novi vlakovi koje ste poslali u Istru učestalo se kvare jer nisu prilagođeni našoj pruzi, dok su stari vlakovi, kao što smo vidjeli jučer, doslovno prijetnja sigurnosti putnika. Kako je moguće da se vlak koji je obnovljen 2021. godine zapali i ugrozi živote ljudi? Što bi bilo da se ovo dogodilo usred vožnje, daleko od postaje? Koliko još nesreća treba da konačno priznate – ovakvo stanje je neodrživo i krajnje opasno! - navodi u otvorenom pismu ministru D. Paus.

Dodaje da je Istra među najjačim gospodarskim regijama u Hrvatskoj i koja prednjači u punjenju državnog proračuna i ne zaslužuje prijevoznu infrastrukturu iz prošlog stoljeća. - - Dok se u drugim krajevima Hrvatske ulaže u modernizaciju željeznica, Istra je prepuštena vlakovima koji doslovno gore na tračnicama. Ministre, odgovornost je na vama. Građani Istre imaju pravo na siguran, pouzdan i moderan željeznički sustav. Vrijeme je da prestanete ignorirati ovaj problem i preuzmete odgovornost za sigurnost putnika. Nećemo dopustiti da se Istra tretira kao regija drugog reda. Tražimo hitne korake i konkretne odgovore – jer sljedeći put možda nećemo imati sreće - navodi Dalibor Paus, predsjednik IDS-a.