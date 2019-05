Neki od huligana već osuđivani: 'Strašno je da su ih tek tako pustili'

Otprilike u isto vrijeme dok je Ivan C. (32) u KB Dubrava ležao na stolu operacijske dvorane te prolazio kroz komplicirani zahvat na kojem je završio jer ga je u nedjelju oko 17.45 sati dok se vraćao s nedjeljnog ručka iz čista mira napala skupina torcidaša te ga gotovo nasmrt pretukla, gotovo svi ti huligani ležerno su se vraćali svojim kućama u Split, Kaštela, Solin...

Nisu dobili niti mjere opreza

U njihovu društvu jedino nije bio Stipe M., i to zato što je jedino njemu sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda odredio jednomjesečno zadržavanje u istražnom zatvoru i to zbog opasnosti od ponavljanja djela, zbog čega je iz pritvorske jedinice prebačen u Remetinec. Iako je Općinsko državno odvjetništvo zatražilo da se istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja djela odredi osmorici od ukupno dvanaestorice kazneno prijavljenih huligana, sudac istrage prijedlog je prihvatio jedino u odnosu na Stipu M., dok je bio stava kako ostali okrivljenici ne trebaju biti zadržani iza rešetaka, a čak im nisu određene ni mjere opreza poput primjerice, zabrane približavanja pretučenom 32-godišnjaku.

Neki od huligana koji su se u srijedu mirno vratili svojim kućama otprije su poznati policiji zbog sličnih izgreda, a među njima je i Rino C. čije ime se spominjalo prošlog ljeta kada je zbog divljanja na benzinskoj postaji u beogradskom predgrađu Vrčinu privedena skupina pripadnika Torcide. Skupina od tridesetak automobila ispunjena pripadnicima te navijačke skupine, koji su sa sobom na putu iz Splita prema Sofiji gdje je Hajduk igrao uzvratnu utakmicu 2. pretkola Europske lige protiv Slavije nosili i raznorazne rekvizite poput drvenih palica, baklji i boksera, zaustavila se tada usred noći na benzinskoj postaji i krenula raditi nered. Iscrtali su ustaške grafite, ukrali veću količinu pića i razbili dio inventara, nakon čega su se zaputili dalje prema Bugarskoj.

Zahvaljujući snimkama s nadzornih kamera, većina njih ubrzo je uhićena te su ekspresno, samo dva dana nakon događaja, osuđeni na 15 dana zatvora te poslani u zatvor u Padinskoj Skeli koji je poznat kao mjesto za visokorizične osuđenike.

Ne mogu sad o tim budalama

– Mislim da je strašno to da su ih tek tako pustili, pogotovo ako je doista riječ o recidivistima, pa svaki od njih sada može mirno otići na iduću utakmicu, možda opet namlatiti nekog nevinog samo zato što im se našao na putu. Oprostite, dijete mi je trenutačno na operaciji i stvarno mi je teško i sada mi je jedino bitno da po tom pitanju sve dobro prođe, ne mogu još i o tim budalama razmišljati – kazala nam je danas Štefica C., majka pretučenog Ivana. Da podsjetimo, Ivan C. mirno je i bez ikakvih navijačkih obilježja na sebi stajao na križanju Branimirove i Ulice Donje Svetice kad su iz kombija izašli pripadnici Torcide, nasrnuli na njega i slomili mu gornju i donju čeljust, napukla mu je lubanja iznad sljepoočnice, ostale su mu masnice po cijelom tijelu...