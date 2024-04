Može izbaciti u kratkom vremenu i stotinjak granata: Slijedi nova faza rata u Ukrajini

U ukrajinskom mjestu Berdiči došlo je do prve upotrebe kopnenog borbenog drona , objavili su jučer ruski kanali. Riječ je napadu dronovskih minitenkova, često se za manje tenkove koristi izraz "tanketa", na ukrajinske položaje nakon čega je uslijedio napad klasičnih tenkova, a nakon toga pješaštva. Kako je naveo jedan od čitanijih ruskih ratnih blogera, riječ je o besposadnim oklopnjacima opremljenim bacačem granata AGS-17 koji je izuzetno brz te može u kratkom vremenu izbaciti i stotinjak granata. Riječ je bila o prostoru u kojem bi ruske snage sasvim sigurno imale velike gubitke u ljudstvu i tehnici, ovako su poslali dronove za koje tvrde kako su imali ozbiljnog uspjeha.

Poglavito je ovo Rusima važno radi prikupljanja novih iskustava potrebnih za razvoj ovakvih borbenih sustava te uspoređuju ovaj događaj s pojavom prvog tenka na bojištima Prvog svjetskog rata. Ovdje Rusi već imaju nekog iskustva jer su dronove koristili za opskrbu isturenih položaja, miniranje, prijevoz ranjenika. Hvale se i da je Rusija bila ta koja je prva provela i napad dronovima na kopnu, iako napredak u tom području bilježe i Kina i SAD. Vijesti o borbama objavio je i TASS koji navodi kako je Prvi armijski korpus obavio ondje širu borbenu operaciju.

"Posade tenkova T-80 i operateri borbenih bespilotnih letjelica 1. armijskog korpusa pomogli su u napredovanju jurišnih grupa iz borbene grupe Jug u Doneckoj oblasti specijalne vojne operacije", navodi se u priopćenju ruskog ministarstva obrane. Objavljuju kako se tenkovi T-80 djelovali u sprezi sa zračnim dronovima koji dnevno napadaju ukrajinske položaje osiguravajući djelovanje i vozilima za razminiranje i čišćenje površine. U tome tvrde da su se probili duboko kroz ukrajinsku obranu, ali se vidi i da je u borbi za Berdiči dron korišten na nekoliko načina, kao kopneno navalno vozilo te za napad iz zraka. Iako nije jasno točno o kakvom se vozilu za razminiranje radi, bilo bi interesantno da se također radi o bespilotnom vozilu, pa bi dron imao trostruku funkciju.

Da je došlo do napada kopnenim dronovima, potvrdili su i Ukrajinci. Oni pobijaju ruske tvrdnje kako je selo Berdiči, koje se nalazi nešto zapadnije od Avdijivke kod Donecka, osvojeno, već navode da tamo i dalje drže položaje, a da prvi dronovski napad na kopnu nije bio baš toliko uspješan. Oni kažu kako je u napadu sudjelovalo pet ili šest dronova od kojih su barem dva onesposobljena a onda i uništena. I to upravo ukrajinskim dronovima iz zraka.

Dronovi s bacačima granata dugi su oko metar i pol te doista jesu djelovali kao postrojbe koje u tom napadu nisu sadržavale pješaštvo, od ljudstva su u toj borbi sudjelovali jedino operateri dronova. Ukrajinci tvrde kako su operateri njihove 47. mehanizirane brigade uspjeli ometanjem onesposobiti barem dva drona da bi ih onda jeftinim dronovima s mogućnosti pogleda iz prvog lica, first-person view, unišitili iz zraka. Ovo Ukrajinci potvrđuju i snimkom iz izviđačkog drona gdje su dva ruska kopnena drona doista uništena korištenjem zračnog drona, a sve se događa na terenu toliko uništenom da doista podsjeća na uvodnu scenu "Terminatora". Jedan je od komentatora za Forbes rekao kako to i ne treba čuditi jer po Ukrajini sada leti toliko dronova da je praktično sve što se kreće po tlu moguće uništiti.

Kućna proizvodnja dronova

Kako ne stiže pomoć iz SAD-a koja je blokirana u Senatu, Ukrajinci su pojačali "kućnu" proizvodnju dronova na oko 50.000 mjesečno. Takav dron bude opremljen granatom ili nekom drugom bojevom glavom te ga se šalje prema ruskim položajima. Tamo se, pak, nastoje obraniti elektroničkim ometanjem. No, stručnjaci koji su analizirali ovu bitku, kažu kako je kavez nalik roštilju koji su Rusi počeli postavljati ubrzo nakon početka rata ipak djelotvoran u zaštiti oklopa iz zraka pa se može očekivati da će se tako nešto početi pojavljivati i na kopnenim dronovima.

