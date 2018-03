Sberbank vraća kontrolu u Agrokoru?

U Agrokoru i dalje najavljuju da će sporazum o formalnom povratku Sberbanka u proces izvanredne uprave biti potpisan ovog tjedna, a u kuloarima se nagađa o tome koje bi uvjete ruska banka mogla postavljati.

Prije svega sam će se sporazum ticati samo dvije stvari: izvanredna uprava će priznati 1,1 milijardu eura koje potražuje Sberbank, a Rusi će povući sudske procese po regiji kojima su pokušali naplatiti dio svojih potraživanja. Naravno da se dogovaraju i druge pozicije, ali one neće biti dio službenog sporazuma. Ipak nagađa se da je već dogovoren minimalni iznos koji bi Sberbank mogao naplatiti, a navodno je riječ o 60 posto potraživanja.

S obzirom na to da će se namirivati vlasničkim udjelima u budućem “novom Agrokoru” o procjeni vrijednosti imovine ovisi koliki će to udjeli biti. Naime, konzultanti iz AlixPartnersa su vrijednost koncerna za vjerovnike procijenili na 1,8 do 3,8 milijardi eura. Kako je riječ o velikom rasponu, o vjerovnicima će ovisiti koliku će vrijednost uzeti kao relevantnu, ali prije podjele plijena mora se odlučiti o tome tko će uopće dijeliti plijen. Zasad je već poznato da roll-up kreditori čekaju isplatu kredita od 960 milijuna eura. Oni će svoj novac dobiti, a tko će sve od njih sudjelovati u refinanciranju tog kredita, ostaje predmet dogovora. U svakom slučaju, namirit će se novcem, ne vlasništvom.

I veći dio razlučnih vjerovnika bit će namiren novcem, a isplatiti bi veliki vjerovnici htjeli i dobavljače. Zato dobavljači koriste sve svoje pregovaračke potencijale kako bi dogovorili što bolju poziciju otplate graničnog duga. Naime, ostalo je ukupno 160 milijuna eura graničnog duga, ali dobavljači Konzuma dobili su manje nego dobavljači drugih tvrtki. Ostali vjerovnici popustili su dijelom i pristali su isplatiti još jedan dio graničnog duga, ali dobavljači neće dobiti cijelih oko 350 milijuna eura duga kojeg potražuju kroz stari i granični dug. Otpisa će biti, a o tome koliki će oni biti, ovisit će uspješan ishod nagodbe. I ako se uzme u obzir da su među razlučnim vjerovnicima domaće banke, kao i da su sudjelovale u roll-up aranžmanu, a da će dobavljači biti isplaćeni, onda je logično da kandidata za podjelu plijena u smislu vlasništva neće biti previše.

Stoga se Sberbank nada da bi njezin udjel u budućem holdingu mogao biti respektabilan. Nakon što su u Sloveniji izborili još jednu sudsku pobjedu, mnogi su zaključi da Sberbank ima dodatnog asa u rukavu. Naime, odlukom Okružnog suda lex Agrokor se u Sloveniji ne priznaje, što znači da hrvatski zakon koji je u prvom stupnju priznao i London, ne može štititi Mercator, kao dio koncerna, od ovrha vjerovnika. Agrokor se može još žaliti Vrhovnom sudu, ali u principu je jasno da Slovenija ne želi priznati lex Agrokor kako bi mogla odvojiti Mercator od sudbine Konzuma i ostatka Agrokora. Mercator je procijenjen kao najvrednija imovina Agrokora premda parametri po kojima je izračunano da je sedam puta vredniji od Konzuma nisu jasni.

Sberbank je u svakom slučaju u dobroj poziciji za preuzimanje kontrolne uloge u budućnosti najveće domaće tvrtke pa se čini kao da je u slučaju Agrokor učinjen puni krug nakon kojeg smo se vratili na situaciju otprije godinu dana.