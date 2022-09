Savjetnik Zelenskog: Orban mrzi Ukrajinu i sanja o 'ruskom svijetu' u Europi. U eksploziji ubijeno 200 ruskih vojnika

Kijev je isključio mogućnost pregovora ruskog predsjednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Glavni stožer ukrajinskih oružanih snaga objavio je da su ruske postrojbe izgubile pola ljudstva u bijegu iz Harkivske oblasti.

Tijek događaja:

7:10 - Mihailo Podoljak, savjetnik ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog na Twitteru je objavio kako mađarski predsjednik Viktor Orban sanja o ruskom svijetu u Europi.

- Orbán kaže da će se boriti za ukidanje sankcija protiv Rusije. Nazovimo stvari pravim imenom. Mađarska – Trojanski konj traži kolaps Europske unije na račun europskih poreznih obveznika. Orbán mrzi Ukrajinu i sanja o "ruskom svijetu" u Europi. Treba li EU financirati ta skretanja? - napisao je Podoljak.

