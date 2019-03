Zbog Saudijaca cijena nafte popela se iznad 66 dolara

Cijene nafte porasle su u ponedjeljak na međunarodnim tržištima iznad 66 dolara, poduprte izjavom saudijskog ministra energetike Khalida al-Faliha da Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) neće mijenjati sporazum o ograničenju opskrbe prije lipnja.

Na londonskom je tržištu cijena nafte porasla 75 centi u odnosu na prethodno zatvaranje i iznosila je 66,49 dolara. Na američkom se tržištu barelom trgovalo po 66 centi višoj cijeni, od 56,73 dolara.

Falih je u nedjelju za Reuters izjavio da je prije redovnog lipanjskog sastanka Organizacije zemalja-izvoznica nafte prerano govoriti o promjenama sporazuma o smanjenju proizvodnje koji su vodeći proizvođači postigli krajem prošle godine.

"Vidjet ćemo što će se dogoditi do travnja, hoće li doći do kakvog nepredviđenog poremećaja u opskrbi na nekim drugim područjima. Ako se to ne dogodi, mislim da ćemo nastaviti prema dogovoru", rekao je Falih.

Naglašavajući želju vodećeg svjetskog izvoznika da podupre cijene, saudijski dužnosnik izjavio je da njegova zemlja planira smanjiti izvoz sirove nafte u travnju ispod razine od sedam milijuna barela dnevno.

OPEC i skupina neovisnih prozivođača na čelu s Rusijom odlučili su od početka ove godine smanjiti opskrbu za 1,2 milijuna barela dnevno kako bi skresali viškove i poduprli cijene.

Sredinom travnja sastat će se kako bi analizirali provedbu sporazuma a sljedeći sastanak najavili su za kraj lipnja s temom opskrbne strategije.

Na početku tjedna naftna je tržišta poduprlo i tjedno izvješće američke konzultantske tvrtke Baker Hughes, koje pokazuje da je prošlog tjedna u SAD-u neto zatvoreno devet bušotinskih postrojenja.

Međunarodna agencija za energiju (IEA) prognozirala je pak u danas objavljenom izvješću daljnje povećanje američke proizvodnje, koja bi po njima do 2024. godine trebala premašiti ruski izvoz i približiti se onom saudijskom.

"Stiže drugi val američke revolucije u dobivanju nafte i plina iz škriljevca", konstatirao je Fatih Birol, izvršni direktor IEA. "Zahvaljujući tom će valu SAD činiti 70 posto povećanja globalne proizvodnje nafte... uz ozbiljne posljedice po energetsku geopolitiku", kazao je Birol.

Rast cijena nafte ograničili su donekle podaci o zaposlenosti u SAD-u, koji su pokazali stagnaciju u veljači, potpirujući zabrinutost da se gospodarsko usporavanje u Aziji i Europi prelijeva i na Sjedinjene Države.

Odvojeno je OPEC jutros izvijestio da je cijena barela referentne košarice nafte njegovih članica u petak iznosila 64,78 dolara, te pala 79 centi u odnosu na prethodni dan trgovanja.

