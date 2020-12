Saucha nakon presude: 'Naravno da tvrdim da nisam kriv'

Molim vas, nisam u stanju davati izjave. Pothlađen sam jer sam i pol vremena sjedio pred otvorenim prozorom. Ne mogu komentirati ovo jer je ovo tek prvostupanjska presuda i preda mnom je još dugačka pravna bitka i sve što kažem može biti loše. Ovo nije politika i nisam više saborski zastupnik i ovo nisu političke teme već moj život i to već četiri godine. Naravno da tvrdim da nisam kriv - kazao je jučer po izlasku iz zgrade zagrebačkog Županijskog suda Tomislav Saucha, bivši predstojnik ureda SDP-ovog premijera Zorana Milanovića, koji je nakon izbijanja afere Dnevnice, u Saboru svojom rukom podržavao HDZ-ovu Vladu Andreja Plenkovića.

Izjavu je dao, nakon što ga je vijeće zagrebačkog Županijskog suda pod presjedanjem sutkinje Sanje Mazalin nepravomoćno osudilo na jedinstvenu kaznu od tri godine zatvora. Istom presudom, Sandra Zeljko, koja je bila tajnica u više Vlada nepravomoćno je osuđena na četiri i pol godine zatvora. Za razliku od Sauche, ona se na objavi presude nije pojavila. Nepravomoćnom presudom oboje su dobili i zabranu obnašanja dužnosti od po pet godina, a solidarno moraju vratiti oko 600.000 kuna. Uz to S. Zeljko sama mora vratiti još oko 350.000 kuna, a zajedno moraju platiti i troškove sudskog postupka od po 28. 565 kuna svaki.

Njih su dvoje bili optuženi za više kaznenih djela. Konkretnije Saucha za četiri, a Sandra Zeljko za šest. Pojednostavljeno rečeno, teretili su se da su krivotvorili 190 putnih naloga te tako iz proračuna od 2013. do 2016. izvukli nešto malo manje od milijun kuna. Taj su novac podijelili između sebe, a tijekom postupka oboje su nijekali krivnju.

- Presude se ne donose na temelju subjektivnog doživljaja i očekivanja već na temelju činjenica i dokaza. Zadaća suda je da izvedene dokaze analizira zasebno te da ih poveže u jednu cjelinu. U ovom opsežnom postupku saslušano je 50-ak svjedoka i provedena su brojna vještačenja. Od početka nije bilo sporno da su djela počinjenja, da su putni nalozi krivotvoreni, da putovanja nisu realizirana te da je novac izvučen. No bilo je sporno jesu li to Saucha i Sandra Zeljko napravili zajedno ili je to radila samo ona - kazala je sutkinja Mazalin u vrlo detaljnom i opširnom obrazloženju.

Sutkinja Mazalin je zatim analizirala sve poveznice između Sauche i Sandre Zeljko uključujući i onu da joj je preko računa Sunčice Batestin isplaćena naknada za prekovremene sate.

- Saucha je bio taj koji je tražio tu isplatu, iako za nju nije bilo razloga jer je Sandra Zeljko dobivala naknadu za prekovremeni rad. Ona nas je uvjeravala da je imala pravo da joj prekovremeni rad bude plaćen, ali, eto, nije znala kako - kazala je sutkinja, pojasnivši da iz toga proizlazi da su Saucha i Sandra Zeljko već početkom 2013. imali specifičan odnos koji je kulminirao kasnije lažiranjem putnih naloga.

Obrazlažući nepravomoćnu presudu, sutkinja Mazalin kazala da je 2015. za putovanja posebnih savjetnika premijera isplaćeno 80 posto iznosa za sva službena putovanja iz ureda premijera. Sandra Zeljko je tvrdila i da je sve putne naloge izradila te da je akontacije dala Sauchi, no sud joj nije povjerovao jer je u njezinom stanu nađena plava kuverta s imenom savjetnika Goldsteina i iznosom dnevnice koji mu je isplaćen.

Što se tiče Sauche, ključan dokaz protiv njega su bila grafološka vještačenja, jer su vještaci utvrdili da je upravo on vrlo vjerojatan scriptor spornih potpisa. Nadalje, on je očito za sve znao, jer do kraja 2015. nitko putne naloge nije dovodio u pitanje. Kada je Milanovićeva vlada bila na odlasku, a dvojica njegovih savjetnika su trebala na put, iz Ureda za opće poslove Vlade i Sabora (UZOP) Sauchu su pitali mora li se to službeno putovanje obaviti. Saucha je šefu UZOP-a rekao da posebni savjetnici i dalje putuju, a po sudu to je dokaz da je znao o čemu se radi.

- Sa žaljenjem moram reći da do ove zlouporabe u vrhu državne vlasti ne bi došlo da nije bilo propusta u radu Ureda za opće poslove Vlade i Sabora. I kada je revizija ukazala na to, UZOP nije odmah reagirao. Reagiralo se tek zahvaljujući medijima koji su pisali o nalazu revizije i spornim putnim nalozima. Ovakvo je ponašanje poljuljalo povjerenje građana u vlast - kazala je sutkinja Mazalin.

Navela je i da je optuženicima olakotno cijenjena neosuđivanost, a otegotnim dugotrajno kršenje zakona.

- Saucha je je bio na visokoj poziciji dok je Sandra Zeljko besramno iskoristila svoju poziciju, sjedeći pred vratima čak trojice premijera - kazala je sutkinja Mazalin.

Darko Maržić, branitelj Tomislava Sauche najavio je žalbu na presudu, a žalbu je najavio i USKOK. Oni su zadovoljni osuđujućom presudom, no smatraju da je kazna ipak morala biti malo viša.