Sati ga dijelili od smrti zbog pokvarenog zuba: 'Popio sam antibiotike, ali onda sam primijetio svoju bradu'

James Alexander Thomas (40) iz Walesa, doživio je neočekivanu zdravstvenu krizu kada mu je brada narasla do trostruke veličine. Sve je počelo običnom zuboboljom, no pet dana kasnije primijetio je zabrinjavajuću oteklinu. Unatoč propisanim antibioticima za bol u donjim lijevim umnjacima, njegovo se stanje rapidno pogoršalo, što ga je dovelo do bolnice. Tamo je James saznao šokantnu dijagnozu: imao je sepsu i bio je na samo nekoliko sati od potencijalno smrtnog ishoda. "Rekli su mi da sam bio blizu smrti, bio sam prilično uplašen u tom trenutku, sve se dogodilo tako brzo", kazao je.

James je proveo deset dana u bolnici oporavljajući se nakon što su liječnici kirurški drenirali njegovu bradu, uklanjajući nakupljeni gnoj i sprječavajući daljnje širenje infekcije. Ovo iskustvo blizu smrti potaknulo je oca i kreatora sadržaja da podijeli svoju priču, upozoravajući druge na potencijalno opasne komplikacije zubobolje i naglašavajući važnost ozbiljnog pristupa dentalnom zdravlju.

U razgovoru za Wales Online, James je opisao kako je sve započelo: "Bila je to samo mala zubobolja - obraz mi je bio malo otečen. Nakon nekoliko dana posjetio sam zubara koji mi je propisao antibiotike." Međutim, situacija se brzo pogoršala. "Tijekom sljedećih dana, obraz i brada su mi počeli oticati, ali sam se i dalje osjećao dobro," prisjetio se James, misleći da je oteklina normalna reakcija na problematični zub, piše Mirror.