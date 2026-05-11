Trump kaže da je primirje s Iranom 'na niskim granama'

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je rekao da je prekid vatre s Iranom „na niskim granama”, nakon što je odbacio odgovor Teherana na mirovni prijedlog SAD-a i ponovno potaknuo strahove od rasplamsavanja rata.

Nekoliko dana nakon što je Washington iznio prijedlog o povratku za pregovarački stol, Iran je u nedjelju poslao svoj odgovor kojim traži kraj neprijateljstava na svim frontama, uključujući Libanon gdje se američki saveznik Izrael bori protiv militanata Hezbolaha. Trump je brzo odbacio taj prijedlog. Upitan o statusu prekida vatre, Trump je u ponedjeljak novinarima odgovorio:

„Rekao bih da je trenutačno na najnižim granama, nakon što sam pročitao ono smeće koje su nam poslali. Nisam ga ni pročitao do kraja”. Teheran je zatražio i odštetu za ratna razaranja, naglasio svoj suverenitet nad Hormuškim tjesnacem te pozvao SAD da prekine pomorsku blokadu, zajamči obustavu daljnjih napada, ukine sankcije i povuče zabranu prodaje iranske nafte.

SAD je ranije predložio prekid borbi prije početka razgovora o težim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program. Teheran je u ponedjeljak branio svoj stav. „Naš zahtjev je legitiman: zahtijevamo kraj rata, ukidanje blokade i piratstva te oslobađanje iranske imovine koja je nepravedno zamrznuta u bankama zbog pritiska SAD-a”, rekao je glasnogovornik ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Bagei.

„Siguran prolaz kroz Hormuški tjesnac i sigurnost u regiji i Libanonu ostali su zahtjevi Irana, što se smatra velikodušnom i odgovornom ponudom”, dodao je. Sporadični sukobi oko tog ključnog morskog prolaza posljednjih su dana testirali primirje uspostavljeno početkom travnja koje je zaustavilo totalni rat.

Ankete u SAD-u pokazuju da je sukob s Iranom nepopularan među biračima, suočenima s naglim porastom cijena goriva manje od šest mjeseci prije izbora na sredini mandata koji će odrediti hoće li Trumpovi republikanci zadržati kontrolu nad Kongresom. Hakan Fidan, ministar vanjskih poslova Turske, koja od početka rata blisko surađuje sa SAD-om, Iranom i posrednikom Pakistanom, održat će u utorak u Kataru razgovore o sukobu i osiguravanju sigurnosti plovidbe u tjesnacu, doznao je Reuters iz turskog diplomatskog izvora.

Trump pak u srijedu putuje u Peking, gdje će jedna od tema razgovora s Xijem Jinpingom svakako biti Iran. Američki predsjednik pritišće Kinu da iskoristi svoj utjecaj i potakne Teheran na dogovor s Washingtonom. Bagei je sugerirao da bi Kina umjesto toga mogla iskoristiti posjet za suprotstavljanje američkim ciljevima u Zaljevu. „Naši kineski prijatelji vrlo dobro znaju kako iskoristiti ove prilike da upozore na posljedice američkih ilegalnih i nasilničkih postupaka na regionalni mir i sigurnost”, rekao je.