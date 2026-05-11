Strašna nesreća na A1: Automobil smrskan kod čvora Novigrad

Dvoje ljudi zatražilo je liječničku pomoć nakon prometne nesreće koja se dogodila oko 18 sati kod čvora Novigrad na autocesti A1. Iz karlovačke policije potvrdili su kako je došlo do izlijetanja osobnog automobila s kolnika, a okolnosti nesreće još se utvrđuju, piše 24sata .

Na snimci koju je poslao čitatelj 24sata vidi se potpuno smrskani automobil uz cestu, što upućuje na silinu udara. Zbog nesreće promet se odvija otežano. Hrvatski autoklub izvijestio je kako se u smjeru Zagreba vozi samo jednom prometnom trakom uz ograničenje brzine od 60 kilometara na sat.

Više informacija o stanju ozlijeđenih i uzroku nesreće očekuje se nakon policijskog očevida. Snimku pogledajte OVDJE .