NAJVEĆI ŽELJEZNIČKI PROJEKT U POVIJESTI RH

Megaposao od 677 milijuna eura: Rekonstrukcija će trajati šest godina, vlakovi će voziti do 160 km/h

Autor
Ivica Beti
11.05.2026.
u 20:27

Odabran izvođač radova na pruzi Dugo Selo – Novska

Indijska tvrtka Afcons Infrastructure Limited bit će izvođač radova na najvećem željezničkom projektu u povijesti Hrvatske, rekonstrukciji postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo – Novska. Kako je  izvijestila HŽ Infrastruktura, kao ekonomski najpovoljnija, odabrana je ponuda te tvrtke u iznosu 677.055.750 eura bez PDV-a. S obzirom na to da je prvorangirana ponuda iznad procijenjene vrijednosti od 620 milijuna eura, HŽ Infrastruktura je kao naručitelj osigurala dodatna sredstva pa sukladno Zakonu o javnoj nabavi nije bila obvezna poništiti postupak javne nabave.

Na javni poziv stigle su četiri ponude indijskih, švedskih i turskih tvrtki. Zajedničku ponudu dostavile su indijska tvrtka Ashoka Buildcon Limited kao nositeljica te švedska tvrtka Serneke International Group AB i indijska kompanija Konkan Railway Corporation Limited, kao članice, s ponudom vrijednom gotovo 780 milijuna eura bez PDV-a. Turski Dogus Inaaat, koji je lani bio najjeftiniji na natječaju za posao na pruzi Hrvatski Leskovac – Karlovac, javio se za ovaj projekt s ponudom od gotovo 990 milijuna eura, a Cengiz Insaat, koji je izvođač rekonstrukcije postojećeg i izgradnja drugog kolosijeka željezničke pruge na dionici Križevci - Koprivnica - državna granica, ponudio je nešto više od 873 milijuna eura bez PDV-a.

Odabrana indijska kompanija navodi da je u 60 godina postojanja sagradila 5100 kilometara cesta, više od 150 kilometara nadzemne i podzemne željeznice, osam spremnika za LNG, 65 kilometara željezničkih tunela, 195 mostova, nadvožnjaka i vijadukta... Ima, pohvalila se, preko 60 projekata u inozemstvu. Uz ostalo, sudjelovala je u gradnji najvišeg željezničkog mosta s jednim lukom na svijetu u Jammuu i Kašmiru, sa Strabagom je gradila najduži cestovni tunel na svijetu na 3000 metara nadmorske visine u Himachal Pradeshu, probijala je prvi podvodni tunel u Indiji i podizala najduži željeznički most u toj zemlji, u Kerali, dug osam kilometara. Tvrtka sa sjedištem u Mumbaiju osnovana je 1959. kao Rodio Hazarat & Co, rezultat partnerstva švicarske tvrtke Rodio Foundation Engineering Limited i indijske tvrtke Hazarat & Co.

– Nakon što odluka postane izvršna, slijedi potpisivanje ugovora. Nakon uvođenja izvođača u posao, predviđeno trajanje radova je pet godina i 10 mjeseci. Radovi će se izvoditi na 83 kilometra dugoj dionici, a sufinanciraju se iz EU fondova. Uz kompletnu rekonstrukciju postojećeg i izgradnju drugog kolosijeka međunarodne željezničke pruge, radovi obuhvaćaju rekonstrukciju kolodvora i stajališta, denivelaciju ili ukidanje većine željezničko-cestovnih prijelaza, izgradnju zidova za zaštitu od buke, ugradnju novih uređaja i drugih elemenata prometno-upravljačkoga i signalno-sigurnosnoga željezničkog infrastrukturnog podsustava te rekonstrukciju i izgradnju novih elemenata i uređaja elektroenergetskoga željezničkog infrastrukturnog podsustava. Nakon završetka radova, brzina će na dionici Dugo Selo – Novska iznositi do 160 kilometara na sat – ističu u HŽ Infrastrukturi.

Vlada je prije mjeseca dana na 160. sjednici donijela Odluku o financiranju projekta rekonstrukcije postojećeg i izgradnje drugog kolosijeka željezničke pruge Dugo Selo. Željeznička pruga Dugo Selo – Novska je dio koridora RH1 (bivši X. paneuropski koridor). Premijer Andrej Plenković kazao je kako je riječ o jednom od najvećih ulaganja u domaću željezničku infrastrukturu, ukupna vrijednost projekta doseže 898,9 milijuna eura, s time da će se 518,5 milijuna pokriti sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, a 91,5 milijuna sredstvima učešća za pomoći. Ostatak iznosa od 289 milijuna eura predstavlja bespovratna sredstva iz Instrumenta za povezivanje Europe (CEF), rekao je na sjednici Vlade.

Strategija razvoja

– Ovaj je projekt na listi strateških projekata Republike Hrvatske te će se njegovom realizacijom povećati kapacitet željezničkog koridora RH1, kao i povećati sigurnost na njemu uz usklađenje s tehničkim specifikacijama interoperabilnosti željezničkog sustava – rekao je potpredsjednik Vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Prugom se odvija tranzitni teretni i daljinski putnički promet te lokalni putnički promet, intenzivan prigradski promet grada Zagreba na dionici od Zagreba do Dugog Sela, a manje intenzivan prigradski promet od Dugog Sela do Ivanić Grada, odnosno do Kutine.

U skladu s usvojenom strategijom razvoja željezničke mreže, sve željezničke pruge na osnovnom kraku željezničkog koridora RH1 u konačnici bi trebale biti dvokolosiječne, što znači da treba izgraditi i drugi kolosijek željezničke pruge Dugo Selo – Novska te kompletnu prugu nadograditi, osposobiti i opremiti u skladu s tehničkim specifikacijama za interoperabilnost transeuropskoga konvencionalnog željezničkog sustava, objašnjeno je u Vladinoj odluci. Radovi u okviru projekta podijeljeni su na četiri dionice pruge: Dugo Selo – Ivanić-Grad, Ivanić-Grad – Popovača, Popovača – Kutina i Kutina – Novska.

