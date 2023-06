Pao dogovor Plenkovića i sindikata: Rastu plaće službenika i stiže regres. Otkriveno koliko će im novca sjesti na račun

Premijer Andrej Plenković rekao je nakon sastanka sa sindikatima da će sukladno dogovorenoj odluci o isplati privremenog dodatka na plaće za službenike u državnim i javnim službama rasti plaće od 60 do 100 eura, pri čemu će najviše porasti onima koji imaju najmanje plaće. "Potrebno je bilo pronaći rješenja koja su malo izvan očekivanih. Mi smo na tragu takvog promišljanja, odlučili smo u idućim danima dogovoriti memorandum o razumijevanju, čiji će rezultat biti donošenje odluke Vlade o isplati privremenog dodatka na plaće za službenike u državnim i javnim službama. Odlučili smo obuhvatiti čak 219.000 službenika, i to tako da bi plaća porasla 100 eura onima koji imaju najmanje plaće, 80 eura bi rasla plaća onima s koeficijentima do 1,53, a za 60 eura onima s koeficijentom do 1,67. Tako bismo im pomogli da se nose sa socijalnim izazovima. Zajedničkim dogovorom ova odluka bi se primjenjivala za plaću u lipnju, a isplaćivala bi se u srpnju", kazao je premijer.

Istaknuo je da to treba staviti u kontekst izrade novog Zakona o plaćama javnih i državnih zaposlenika i da se radi o velikom reformskom zahvatu koji će kroz nekoliko dana ići u proces javnog savjetovanja.

"Regres će biti 300 eura za sve", kazao je. Premijer je kazao da se to odnosi i za zaposlene u sudstvu. "Ustavni sud se ne slaže s razlikom u plaćama između članova sindikata i ostalih pa smo dogovorili da se regres od 300 eura primjenjuje na sve”, naglasio je.

Ukupno plaće rastu od 18 do 20 posto, dogovoreno je na sastanku. Oko 100.000 ljudi dobit će 100 eura, to su oni s najnižim plaćama. Na godišnjoj razini za veće plaće izdvajat će se oko 430 milijuna eura, rekao je premijer

"Ovo je krupan dogovor i dat ćemo si jedno vrijeme, ali htjeli smo objaviti ovo, očekivanja naših ljudi bila su velika", kazao je premijer. Vidjeli smo što je fiskalno moguće i zadovoljni smo", kazao je.

"Ovo ne smatramo privremenim rješenjem nego trajnim", kazala je Sanja Šprem.

"Imamo očekivanja, očekujemo od premijera da nam da neku ponudu", kazao je Stjepan Topolnjak, čelnik Samostalnog sindikata zdravstva i socijalne skrbi uoči sastanka. "Kako smo najavljivali, tako ćemo i postupiti", kazao je na pitanje jesu li spremni na štrajk ako ne dobiju ono što su tražili. Dodao je da sutra imaju sastanak s ministrom zdravstva Vilijem Berošem. Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja (NSZVO) zatražio je od Vlade u petak povećanje plaća u sustavu visokog obrazovanja i znanosti za 20 posto kako bi se zaustavio daljnji pad kupovne moći zaposlenih i ispravila nepravda u odnosu na druge zaposlenike u javnim službama.

