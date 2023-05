Plenković opleo po Milanoviću zbog Dana državnosti: 'To je slučaj bez presedana'

Povodom obilježavanja Dana državnosti Republike Hrvatske, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković i premijer Andrej Plenković položili su vijence kod Spomenika domovini. U izjavi za medije, premijer Plenković istaknuo je kako je "sramotno" što predsjednik Zoran Milanović ne poštuje današnje obilježavanje Dana državnosti.

"Mislim da je to sramotno. Njemu bi trebalo dovesti to pitanje na dnevni red i pitati kakav to predsjednik ne poštuje Dan državnosti vlastite Republike. To je slučaj bez presedana. Imam dosta godina i iskustva i ne znam ni za jednog drugog državnika koji ne respektira Dan državnosti svoje države", navodi. Jednako, dodao je, vrijedi i za oporbu koja također danas nije sudjelovala u obilježavanju. "No, neki su bili tu, barem troje", rekao je. Ustvrdio je da se tu radi o poštovanju hrvatskih zakona i odluka Sabora i napomenuo da "nije bilo dobro mijenjati naše tradicije prije 23 godina nego držati ih se".

VEZANI ČLANCI:

"Čestitam svim Hrvaticama i Hrvatima Dan državnosti. 33 godine nisu puno, ali su ogromno razdoblje u povijesti hrvatskoga naroda. Sloboda, demokracija, međunarodno priznanje, oslobađanje okupiranih područja u Domovinskom ratu i pobjeda protiv Miloševićeve velikosrpske agresije - sve su to ključne stečevine i temelji hrvatske države. Današnji dan prigoda je da zahvalimo hrvatskim braniteljima, ponajviše onima kojih nema, da se prisjetimo predsjednika dr. Franje Tuđmana koji je imao vizionarski pogled na samostalnost i neovisnost i koji je uz pomoć plebiscitarnog hrvatskog naroda na referendumu 1991. upio ostvariti slobodu, neovisnost i samostalnost", naveo je danas Plenković te istaknuo kako je važno da svi poštuju državu, njezine institucije i simbole.

"Zato je ovaj datum bitan. On je bio dan državnosti tijekom 90-ih, i sada je, i bit će. Današnji dan je itekako ogroman simbol hrvatskog naroda i hrvatske države. Od srca svima čestitam", poručio je premijer.

GALERIJA Povodom obilježavanja Dana državnosti Hrvatske državni vrh položio je vijence

Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković izjavio je kako bi "bilo prirodno“ da se i predsjednik Republike Zoran Milanović pridružio obilježavanju Dana državnosti.

"Mi smo ovdje kako bi iskazali zahvalnost svima koji su sudjelovali u izgradnji države, onima koji su donosili ključne odluke, hrvatskim braniteljima, predsjedniku Tuđmanu. To je naš odabir, predsjednik Republike očito ima neke druge odabire i to je do njega", kazao je Jandroković.

U prvom desetljeću postojanja, Hrvatska je Dan državnosti slavila 30. svibnja, od 2001. do 2020. godine 25. lipnja, a od te godine ponovno ga slavi 30. svibnja. Predsjednik Sabora ističe da je 30. svibnja bio je jedan od datuma koje je hrvatski narod prihvatio.

"U 90-im godinama to je bio trenutak s kojim su se svi mogli identificirati, na žalost, početkom 2000., kad se promijenila vlast, potpuno nepotrebno se išlo mijenjati državne praznike i nakon toga dolazi do određene konfuzije“, kazao je.

"Mi smo donijeli odluku kao vladajuća većina da ponovno obilježavamo 30. svibnja kao Dan državnosti, neki se s time ne slažu, ali bez obzira na to trebali bi sudjelovati u proslavi, jer to to su odluke legalnih i legitimnih državnih institucija“, poručio je Jandroković. Izrazio je uvjerenje da će u godinama pred nama 30. svibnja svi prihvatiti kao Dan državnosti.

VIDEO Hrvatska obilježava Dan državnosti: Znate li što se dogodilo na današnji dan?

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Naglasio je kako je 30. svibnja 1990. ishodišna točka nakon koje je postalo jasno da hrvatski narod želi samostalnu, suverenu, slobodnu državu, da nakon 45 godina komunističkog, totalitarnog režima želi demokraciju, slobodu, višestranačje. Sve te ciljeve, kaže, uspjeli smo ostvariti iako nije bilo lako, bili smo žrtva velikosrpske agresije, međutim zahvaljujući prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu i hrvatskim braniteljima, ostvarili smo sve najvažnije ciljeve u tom prvom desetljeću hrvatske suverenosti. Nakon toga se Hrvatska međunarodno afirmirala, ušla u NATO, EU, a ove godine postala članicom šengenskog prostora, eurozone.

Postali smo dio zapadnih integracija, dio svega onoga o čemu smo sanjali krajem 80-ih i početkom 90-tih godina, rekao je, te zahvalio svima koji su sudjelovali u tom projektu.

VEZANI ČLANCI:

Vjerujem da smo ispunili ono što se očekivalo, u idućoj fazi treba raditi na jačanju standarda građana, unaprijediti zdravstveni i pravosudni sustav, rješavati najteže pitanje, a to je demografija, poručio je predsjednik Sabora.

Od 10 sati, Jandroković i Plenković nazočit će svetoj misi za domovinu u Bogoslužnom prostoru bl. Alojzija Stepinca koju predvodi mons. Dražen Kutleša. Središnja svečanost proslave Dana državnosti i 10. godišnjice hrvatskog članstva u Europskoj uniji bit će svečani koncert u zagrebačkom Hrvatskom narodnom kazalištu u 20.10 sati, uoči kojeg će se premijer održati govor.