Samsung će proizvoditi AI čipove za Teslu, posao težak 14,3 milijarde eura

Samsung je dogovorio ugovor vrijedan 16,5 milijardi dolara (14,3 milijarde eura) za proizvodnju čipova umjetne inteligencije za Teslu, što je potvrdio i glavni izvršni direktor Tesle Elon Musk. Vrijednost ugovora odgovara 7,6 posto Samsungovog prihoda u 2024. godini i najveća je narudžba u povijesti kompanije. Južnokorejski tehnološki div objavio je ugovor s neimenovanim klijentom u regulatornoj prijavi, a Musk je iznio dodatne detalje na svojoj društvenoj mreži X. On je napisao da će Samsung proizvoditi Tesline AI6 čipove sljedeće generacije u novoj tvornici u Teksasu. "Stratešku važnost ovoga teško je precijeniti", napisao je Musk, prenosi The Guardian. U prosincu je Bidenova administracija najavila da će sa 4,75 milijardi dolara sufinancirati Samsungove pogone za proizvodnju poluvodiča u Teksasu prema Zakonu o čipovima, čiji je cilj učiniti SAD samodostatnijim u proizvodnji čipova.

Tadašnja američka ministrica trgovine Gina Raimondo rekla je da će financiranje osigurati da zemlja ima "stalni tok" čipova bitnih za umjetnu inteligenciju i nacionalnu sigurnost. Musk je objavio kako je Samsung pristao dopustiti Tesli da "pomogne u maksimiziranju učinkovitosti proizvodnje" te da će "osobno proći proizvodnom linijom kako bi ubrzao tempo napretka". Dodao je da je Samsungova tvornica u Tayloru u Teksasu, "povoljno smještena nedaleko od moje kuće". Sporazum će pomoći u ponovnom pokretanju projekta koji se suočavao s dugim kašnjenjima usred Samsungovih poteškoća u zadržavanju i privlačenju velikih klijenata. Ryu Young-ho, viši analitičar u seulskoj tvrtki NH Investment & Securities, rekao je da tvornica u Tayloru "do sada praktički nije imala kupaca", što sporazum čini "prilično značajnim". Alvin Nguyen, viši analitičar u Forresteru, globalnoj istraživačkoj i savjetodavnoj tvrtki, rekao je da je to "dobar dogovor za obje tvrtke". "Samsung dobiva kupca za svoje poslovanje s poluvodičima i to u američkom pogonu koji ima puno kapaciteta.

Tesla dobiva partnera koji ima kapacitet za proizvodnju njihovih čipova u SAD-u, što minimizira složenost njihovog lanca opskrbe", dodao je Nguyen. U listopadu je Reuters izvijestio da je Samsung odgodio preuzimanje opreme za proizvodnju čipova od ASML-a, nizozemskog proizvođača, za lokaciju u Teksasu jer još nije dobio značajne kupce za projekt. Početak rada tvornice već je odgođen do 2026. godine. Samsung proizvodi Tesline AI4 čipove, koji pokreću potpuno autonomni sustav pomoći vozaču ovog proizvođača automobila. Tajvanski TSMC trebao bi proizvoditi AI5 čipove za Teslu, isprva u Tajvanu, a zatim u Arizoni, rekao je Musk. U regulatornoj prijavi Samsunga kojom se najavljuje ugovor o isporuci čipova nije imenovan klijent. Navodi se da je kupac zatražio povjerljivost detalja ugovora, koji će vrijediti do kraja 2033. godine.