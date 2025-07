Okove američkog dvostranačja lome Muskove milijarde?!

Nakon što je pukla ljubav Elona Muska i Donalda Trumpa, Musk je najavio osnivanje nove političke stranke nekreativnog, ali znakovitog imena – American Party ili Američka stranka. Prema Gallupovu istraživanju, već 12 godina više od polovine Amerikanaca smatra da je zemlji potrebna "treća velika stranka". Amerikanci su nezadovoljni svojom politikom, ali slabe su šanse da će se to uskoro promijeniti u smjeru višestranačja, što god Musk mislio ili koliko god novca u svoju novu stranku ulupao.



Iako 58% Amerikanaca tvrdi da republikanci i demokrati ne predstavljaju njihove interese i kažu da su spremni za nešto treće, malo ih je spremno glasati za opciju koja će dokinuti zacementirani duopol Demokratske i Republikanske stranke. Konkretno, na prošlim predsjedničkim izborima 2024. natjecalo se ukupno 24 kandidata koji su istaknuli kandidaturu barem u jednoj saveznoj državi, a više od njih stotinu pojavilo se kao tzv. 'write-in' kandidati, što znači da su birači mogli vlastoručno dopisati njihovo ime na listić. Usprkos tome, svi kandidati trećih stranaka i nezavisni kandidati zajedno dobili su tek 2,13% glasova. Danas u Americi postoji više od 50 stranaka koje imaju pravo natjecati se na izborima. Dakle, Amerikanci imaju puno više opcija nego što se to čini, no glasaju uglavnom za dvije najveće stranke. Gigantsku prepreku političkom pluralizmu na predsjedničkoj razini predstavlja elektorski sustav koji funkcionira tako da onaj kandidat koji dobije najviše glasova u nekoj saveznoj državi dobiva sve glasova elektora. U pravilu samo Demokratska i Republikanska stranka imaju snagu – financijsku, infrastrukturnu i političku – osvojiti elektore. Kandidat koji dobije više od polovine od ukupno 538 elektora, dobiva izbore. Percepcija da treće opcije nemaju šanse pobijediti na izborima bitan je razlog zbog kojeg ljudi za njih onda i ne glasaju – jer čemu baciti glas? U Kongresu je trenutačno tek troje nezavisnih zastupnika, uključujući legendarnog Bernieja Sandersa. Situaciju dodatno komplicira cijeli niz pravila na razini saveznih država koja definiraju tko se i kako može naći na glasačkom listiću. Spomenimo samo jedan, banalan – država New York brani da se ime "Amerika" ili "američki" pojavi na glasačkom listiću.