Samo su tri nuklearne zemlje u NATO-u, to me jako zabrinjava...

Kathryn Bigelow (73) vratila se nakon osam godina duge pauze na filmsku scenu s napetim političkim trilerom "Kuća dinamita". U filmu pratimo kako vrh SAD-a reagira na nuklearni projektil koji je lansirao neki neidentificirani neprijatelj i kojemu treba 18 minuta za let do Chicaga. Zanimalo ju je što bi se u tom apokaliptičnom scenariju događalo na visokim razinama vlasti.



U svibnju prošle godine objavljeno je da će za Netflix režirati prvi dugometražni film još od krimića "Detroit" iz 2017. "Kuća dinamita" odnedavno je na Netflixovu repertoaru uz povoljne kritike. Sama Bigelow kaže da je njezin posljednji film dio triptiha koji čine i "Narednik James" te "Zero Dark Thirty". – Trenutačno devet zemalja posjeduje nuklearno oružje. Više od 12.000 komada oružja, ako je to točan broj. A samo su tri zemlje među njima članice NATO-a. Dakle, ta mi se računica čini vrlo krhkom i uznemirujućom – rekla je redateljica.