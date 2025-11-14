Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 220
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#PROSVJED TORCIDE
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VUKOVAR
#Jean-Michel Nicolier
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#COVID
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
POVRATAK OSCAROVKE

Samo su tri nuklearne zemlje u NATO-u, to me jako zabrinjava...

Autor
Ivica Beti
14.11.2025.
u 21:48

Prva redateljica koja je osvojila Oscara vraća se na filmsku scenu novim geopolitičkim trilerom “Kuća dinamita”

Kathryn Bigelow (73) vratila se nakon osam godina duge pauze na filmsku scenu s napetim političkim trilerom "Kuća dinamita". U filmu pratimo kako vrh SAD-a reagira na nuklearni projektil koji je lansirao neki neidentificirani neprijatelj i kojemu treba 18 minuta za let do Chicaga. Zanimalo ju je što bi se u tom apokaliptičnom scenariju događalo na visokim razinama vlasti.

U svibnju prošle godine objavljeno je da će za Netflix režirati prvi dugometražni film još od krimića "Detroit" iz 2017. "Kuća dinamita" odnedavno je na Netflixovu repertoaru uz povoljne kritike. Sama Bigelow kaže da je njezin posljednji film dio triptiha koji čine i "Narednik James" te "Zero Dark Thirty". – Trenutačno devet zemalja posjeduje nuklearno oružje. Više od 12.000 komada oružja, ako je to točan broj. A samo su tri zemlje među njima članice NATO-a. Dakle, ta mi se računica čini vrlo krhkom i uznemirujućom – rekla je redateljica.

Ključne riječi
Ratni filmovi Oscar netflix triler Kathryn Bigelow

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja