Mreže bruje o debati, posebno ih je iznenadio jedan kandidat: 'Jel' on tu kao comic relief?'

Danas se održava jedino sučeljavanje svih osmero kandidata za predsjednika Republike Hrvatske, a reakcije na društvenim mrežama ne prestaju. U studiju Hrvatske radiotelevizije (HRT) prisutni su aktualni predsjednik Zoran Milanović (SDP), Dragan Primorac (HDZ), Ivana Kekin (Možemo!), Miro Bulj (Most), Branka Lozo (DOMiNO), Marija Selak Raspudić, Tomislav Jonjić i Niko Tokić Kartelo.

Na Redditu je u prvih sat vremena debate napisano već preko 400 komentara na račun kandidata. Neki pišu kako Miro Bulj "jedan od onih klinaca što potroše sav novac na prvoj bengi kad idu na izlet" i predviđaju kako će se posvađati s voditeljima radi ne odobravanja replika. Drugi su pak opleli po Tokić Kartelu. "Jel Tokić Kartelo tu kao comic relief?", samo je jedan od šaljivih komentara. "Kartelo ostao s viška 20 sekundi pa izmišlja" napisao je drugi korisnik.

Neki pak predviđaju svađu s voditeljima; "Mislim da će za par minuta izbit svađa između Bulja i voditelja kad mu ovi ne budu više odobravali replike". Ubrzo su počeli pristizati i komentari vezani uz teme koje se stalno ponavljaju: "Nije nit deset min prošlo, već su dobili imigrante, jugu i covid potvrde." Iako su se mnogi zafrkavali na račun Marije Selak Raspudić, koja "stalno priča kao najveći NPC ikad", zaključak je brz: "Dotakli smo se Marxa, gasi kamere, motaj kablove!"

Objave o sučeljavanju i temama osvanule su i na X-u (bivšem Twitteru). Nije pošteđen ni HDZ-ov kandidat Dragan Primorac kojeg uspoređuju s prodavačem životnog osiguranja. Drugi su se pak našalili na račun Branke Lozo. "Branka Lozo kao ona jedna profesorica likovnog koja nikako da ode u penziju", napisao je jedan korisnik X-a. Za Tokić Kartela su napisali kako bi trebao pogledati koje su obaveze predsjednika; "Krvav je ovaj lik, Kartelo, šta ćemo pola emisije potrošiti na vojsku Pajdo, maybe you should look up šta je točno to šta trebaš radit kao precjednik". U nastavku možete pročitati neke od šaljivih objava s X-a na temu sučeljavanja.

Dragan Primorac ima vajb napornog prodavača police životnog osiguranja #Sučeljavanje #Debata — Državni biljeg 🇺🇦 (@Biljeg_Drzavni) December 23, 2024

Branka Lozo kao ona jedna profesorica likovnog koja nikako da ode u penziju. #debata — F (@FrankaOreb) December 23, 2024

Tokić Kartelo izgleda kao da bi opet mogao zaplakati samo da ga više nitko ništa ne pita. #debata — F (@FrankaOreb) December 23, 2024

Krvav je ovaj lik, Kartelo, šta ćemo pola emisije potrošiti na vojsku? 😆😆😆

Pajdo, maybe you should look up šta je točno to šta trebaš radit kao precjednik #debata — KompliKejt (@bjnoir) December 23, 2024

