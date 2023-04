SAD potresa afera zbog momka željnog ugleda: Tko je mladić koji je objavio tajne Pentagona?

Tko je OG, osoba koja je prema najnovijim saznanjima, pustila na društvenu platformu Discord veliki broj klasificiranih dokumenata američke vojske i s njom povezanih službi? Prema onome što pišu američki mediji, riječ je o osobi koja je na neki način angažirana u redovima vojske, ali s odobrenjima koja joj omogućuju pristup i najtajnijoj dokumentaciji do koje se može doći iz neimenovane vojne baze u kojoj prema vlastitim riječima radi. Grupa Thug Shaker Central kojoj je poslao dokumente formirana je na Discordu za pandemije, broji nešto više od 20 ljudi, i maloljetnika i stranaca uz odrasle, te je uključenima služila kao relaksacija u doba zabrane izlaska iz domova, odnosno nemogućnosti redovitog druženja.

'Znao je što radi'

Tamo se odvijalo sve ono što je uobičajeno za online grupe bilo kakve prirode. No OG je grupu, izgleda, koristio kao ispušni ventil pri čemu je svojim online prijateljima na Discordu objašnjavao kako svijet danas funkcionira, pa i što sve radi američka vlada u tom svijetu. Većini članova bilo je zanimljivo čitati postove koje je OG pisao jer su se činili zanimljivima, poput raznih tekstova o teorijama zavjere i sličnome.

– On je pametan. Znao je što radi kada je objavio ove dokumente, naravno. To nisu bila slučajna i bilo kakva curenja – otkrio je The Washington Postu jedan od članova te grupe na Discordu. Otkrio je i kako je OG ostavljao dokumente koji su otkrivali vrlo osjetljive informacije poput kretanja svjetskih političkih lidera ili vojnih snaga na trusnim područjima, cijele geopolitičke analize. Kao i napore stranih vlada da utječu na izbore drugdje.

– Ako ste i pomišljali da se tako nešto radi, to vam je bilo u tim dokumentima – otkriva izvor washingtonskih novina. Neki su dokumenti bili skidani i s Intellipedije, sustava za dijeljenje podataka između obavještajnih agencija. A to što je OG otkrivao u pandemiji i prije rata u Ukrajini bilo je tek vrh sante leda, cijele poplave dokumenata koji sada prijete baciti na koljena vjerodostojnost Sjedinjenih Država pred svojim saveznicima i dovesti u pitanje ishod cijelog rata u Ukrajini, a u izravnu opasnost stavljaju niz američkih izvora i jataka u drugim državama koje često nisu baš prijateljski raspoložene prema toj zemlji. Afera je već dovela u vrlo neugodan položaj Joea Bidena i njegovu administraciju.

Sada se postavlja pitanje kako je moguće da je OG uspio presnimiti dokumente i objaviti ih u grupi, nakon čega su pronašli i svoj put izvan nje. Naime, riječ je o dokumentima u koje uvid imaju samo najviše pozicionirani dužnosnici. Post svoja saznanja dobiva od člana grupe koji joj je pristupio vrlo mlad i koji je i danas maloljetan. Govorio je uz majčinu dozvolu, pred kamerama, ali uz punu zaštitu identiteta. Njegove navode potvrđuje i drugi član grupe. A zanimljivo je – i jedan i drugi znaju stvarni identitet OG-a kao i državu u kojoj živi, ali ga odbijaju objelodaniti dok FBI traži izvor dokumenata. Članovi grupe tvrde da se radi o osobi srednjih 20-ih godina, što se čini doista mlado za nekoga tko ima odobrenja za pristup najtajnijim dokumentima.

– On je u formi. On je snažan. Naoružan je, obučen. Otprilike sve što biste očekivali kad biste bili dio nekog ludog filma – kaže jedan od mladića. Također, prema raspoloživim snimkama, OG je vrlo militantan, rasističkih i antisemitskih tendencija. Moguće je da je i zbog toga većina članova grupe ignorirala njegove postove. OG, međutim, nije odustajao nastojeći uvjeriti cijelu grupu da je to što on govori autentično. Stoga je počeo umjesto prepisanog sadržaja dokumentacije postavljati presnimke. I to je bilo dosta šokantno, bilo je izvještaja o trenutačnom stanju na terenu u Ukrajini, stvarnim štetama koje nanosi raketiranje ukrajinske infrastrukture, pa i fotografija kineskog balona koji je plovio američkim nebom u veljači snimljenih iz blizine, vjerojatno iz špijunskog zrakoplova U2. Te presnimke možda će ga razotkriti jer se vide i dijelovi namještaja i drugih predmeta na temelju kojih se može prepoznati i prostorija koju su mladići i ranije viđali na snimkama koje je stavljao na Discord. Isto tako, čini se da OG nije podupirao ni Rusiju ni Ukrajinu u ovom sukobu.

– Niti je ruski niti ukrajinski špijun – kaže Postov izvor. Smatra i da OG nije zviždač, sve je, izgleda, radio kako bi stekao i održao ugled u grupi.

Rizik za nacionalnu sigurnost

– Sigurno nije, ni najmanje – rekao je odbacujući usporedbe sa Snowdenom. Govori i kako je OG sad u panici. Izgleda da se ne radi o podmetnutim, nego originalnim dokumentima što može donijeti teške posljedice.

– Riječ je o vrlo ozbiljnom riziku za nacionalnu sigurnost s potencijalom širenja dezinformacija. Fotografije dokumenata upućuju na to da se radi o formatu sličnom onom koji se koristi za dnevne memorandume o situaciji u Ukrajini koji idu našim višim dužnosnicima koji se time bave, kao i za druga izvješća. Neki su dokumenti mijenjani. Objavljivanje takvih tajnih i osjetljivih informacija može ne samo imati nesagledive posljedice na našu nacionalnu sigurnost nego može rezultirati i smrtima – kazao je Chris Meagher, glasnogovornik ministarstva obrane.

