Ruski gradovi otkazuju proslave Dana pobjede; Putin osobno odobrio uhićenje američkog novinara?

Američki dužnosnici pokušavaju utvrditi tko je odgovoran za curenje povjerljivih dokumenata u trenutku kada se ukrajinske snage pripremaju za proljetnu protuofenzivu.

Tijek događaja:

9:50 - U svom dnevnom izvješću obavještajnih podataka, britansko Ministarstvo obrane ističe različite ideje o tome trebaju li se održati proslave Dana pobjede 9. svibnja kojima se obilježava sovjetska pobjeda nad nacističkom Njemačkom tijekom Drugog svjetskog rata. Čelnici nekoliko ruskih regija koje graniče s Ukrajinom, kao i okupiranog poluotoka Krima, otkazali su marševe i parade zbog sigurnosnih razloga - ali neki ruski gradovi dalje od Ukrajine još uvijek planiraju proslaviti događaj.

